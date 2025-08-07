Estos son los cortes de luz en Bogotá y Tocancipá para este jueves 7 de agosto de 2025

Foto: Enel Colombia.

Este jueves 7 de agosto de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Tocancipá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este jueves 7 de agosto de 2025

Localidad de Bosa

Desde las 06:30 a. m. a las 05:45 p. m. De la carrera 88 a carrera 90 entre calle 58 sur a calle 60 sur – Barrio Las Margaritas.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m. De la calle 73 sur a calle 75 sur entre carrera 26 a carrera 28 – Barrio Bella Flor.

Localidad de Kennedy

Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m. De la calle 41 sur a calle 43 sur entre carrera 90 a carrera 92 – Barrio Dindalito.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 07:30 a. m. a las 05:00 p. m. De la calle 46 sur a calle 48 sur entre carrera 27 a carrera 29 – Barrio Claret.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 7 de agosto

Tocancipá, Cundinamarca

Desde las 09:00 a. m. a las 05:00 p. m. Vereda El Porvenir.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: