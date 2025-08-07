Estos son los cortes de luz en Bogotá y Tocancipá para este jueves 7 de agosto de 2025
Foto: Enel Colombia.
Este jueves 7 de agosto de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Tocancipá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este jueves 7 de agosto de 2025
Localidad de Bosa
Desde las 06:30 a. m. a las 05:45 p. m. De la carrera 88 a carrera 90 entre calle 58 sur a calle 60 sur – Barrio Las Margaritas.
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m. De la calle 73 sur a calle 75 sur entre carrera 26 a carrera 28 – Barrio Bella Flor.
Localidad de Kennedy
Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m. De la calle 41 sur a calle 43 sur entre carrera 90 a carrera 92 – Barrio Dindalito.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 07:30 a. m. a las 05:00 p. m. De la calle 46 sur a calle 48 sur entre carrera 27 a carrera 29 – Barrio Claret.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 7 de agosto
Tocancipá, Cundinamarca
Desde las 09:00 a. m. a las 05:00 p. m. Vereda El Porvenir.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.