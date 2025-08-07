Los senderos de Cerros Orientales estarán cerrados este jueves 7 de agosto

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a la ciudadanía que por las acciones asociadas con la conmemoración de la Batalla de Boyacá, este jueves 7 de agosto los senderos y caminos de Cerros Orientales de Bogotá, estarán cerrados al público, teniendo en cuenta que el apoyo de seguridad estará destinado a las actividades en el marco del día patrio.

Igualmente, los senderos, caminos de los Cerros Orientales de Bogotá y las visitas volverán a su operación normal el viernes 8 de agosto de 2025, en el marco de los horarios y días habituales.

El sedero de ascenso al Cerro de Monserrate, administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), operará en su horario habitual de 5:00 a. m. a la 1:00 p. m. Ten en cuenta el horario del sendero para que puedas disfrutar de su paisaje. No tomar caminos o senderos no autorizados.

Recomendaciones y avisos