Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá este 7, 8 y 9 de agosto de 2025
Foto: Secretaría de Gobiern
Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del martes 5 al sábado 9 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Jueves 7 de agosto
- ? 10:00 a. m. – Marchemos el 7 de Agosto por la libertad y la democracia
Desde el parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar
Convoca: Centro Democrático.
Viernes 8 de agosto
- ? 9:00 a. m. – Plantón: SINTRAUNISEGURIDAD ¡Convoca a mitin en contra de Seguridad ONCOR LTDA
Centro Comercial Plaza Claro
Convoca: SINTRAUNISEGURIDAD
Sábado 9 de agosto
- ? 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: ¡Nos declaramos espacio libre de apartheid israelí!
Carrera Novena con calle 11.
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.