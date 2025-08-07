Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá este 7, 8 y 9 de agosto de 2025

Foto: Secretaría de Gobiern

Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del martes 5 al sábado 9 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Jueves 7 de agosto

? 10:00 a. m. – Marchemos el 7 de Agosto por la libertad y la democracia

Desde el parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar

Convoca: Centro Democrático.

Viernes 8 de agosto

? 9:00 a. m. – Plantón: SINTRAUNISEGURIDAD ¡Convoca a mitin en contra de Seguridad ONCOR LTDA

Centro Comercial Plaza Claro

Convoca: SINTRAUNISEGURIDAD

Sábado 9 de agosto

? 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: ¡Nos declaramos espacio libre de apartheid israelí!

Carrera Novena con calle 11.

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá