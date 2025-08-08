    • Nacional Política

    Centro Democrático se tomó las calles y Álvaro Uribe se declaró decidido a seguir en la lucha política por un gobierno de transición

    Ariel Cabrera Publicado el

    –“Compatriotas, siento que mi corazón es pequeño. Necesito uno más grande para poder expresar a todos ustedes la infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y de solidaridad”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un mensaje de agradecimiento desde su hacienda en Llano Grande, «formalizado ya como preso», tras ser condenado a 12 años de detención domiciliaria, frente a las movilizaciones de respaldo convocadas por el partido Centro Democrático este 7 de agosto en 28 ciudades del país.

    El exmandatario se declaró decidido a seguir en la lucha política pugnando por un Gobierno de transición “que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación, para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales”.

    En su declaración de 4 minutos y 16 segundos, el exmandatario dijo que lo único que le pedía a sus parciales «es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito techo”.

    Uribe subrayó que “luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad, cercano ya por el momento de la vida, que hará sentir menos firmeza física en mis manos» y pidió «a Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertad y el bienestar de Colombia”.

    Centro Democrático destacó las movilizaciones realizadas, que el presidente Gustavo Petro minimizó.

    Estos son algunos de los registros en redes de las movilizaciones uribistas:

    EN BOGOTÁ

    EN BUCARAMANGA

    EN CALI

    EN MEDELLIN

    EN TOLIMA

    EN HUILA

    EN CASANARE

    EN VILLAVICENCIO

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte