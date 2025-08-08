Centro Democrático se tomó las calles y Álvaro Uribe se declaró decidido a seguir en la lucha política por un gobierno de transición

–“Compatriotas, siento que mi corazón es pequeño. Necesito uno más grande para poder expresar a todos ustedes la infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y de solidaridad”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un mensaje de agradecimiento desde su hacienda en Llano Grande, «formalizado ya como preso», tras ser condenado a 12 años de detención domiciliaria, frente a las movilizaciones de respaldo convocadas por el partido Centro Democrático este 7 de agosto en 28 ciudades del país.

El exmandatario se declaró decidido a seguir en la lucha política pugnando por un Gobierno de transición “que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación, para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales”.

En su declaración de 4 minutos y 16 segundos, el exmandatario dijo que lo único que le pedía a sus parciales «es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito techo”.

Uribe subrayó que “luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad, cercano ya por el momento de la vida, que hará sentir menos firmeza física en mis manos» y pidió «a Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertad y el bienestar de Colombia”.

Centro Democrático destacó las movilizaciones realizadas, que el presidente Gustavo Petro minimizó.

La misma foto en perspectiva diferente. Pueden sentir cada uno y una de los marchantes las garantías democráticas de mi gobierno. Por mi parte toda la protección de mi gobierno a la Justicia pic.twitter.com/6BpkfoOw0Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2025

Estos son algunos de los registros en redes de las movilizaciones uribistas:

EN BOGOTÁ

Como no ha tenido tiempo aquí le dejamos la plaza de Bolívar hoy @petrogustavo. ¿Sabe qué es mejor? Sin minga prepago, sin buses, sin lechona, sin promesas de subsidios. #ColombiaEsMasQuePetro https://t.co/t6gt0xFjqz pic.twitter.com/Qu5DCHxzmt — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 7, 2025

¡Hoy miles de colombianos marchamos por la verdadera justicia! ?? pic.twitter.com/oeYzmKDhj7 — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 7, 2025

Gracias Bogotá por un estallido Democrático en defensa de las instituciones, la libertad y la convicción de #UribeInocente pic.twitter.com/TppJhK5h4R — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 7, 2025

EN BUCARAMANGA

Así se vieron las calles de #Bucaramanga.

??Miles de Santandereanos salieron a marchar en la ciudad bonita, para manifestar su apoyo al expresidente @AlvaroUribeVel.#MarchoPorLaLibertad7A pic.twitter.com/uXYetXQjld — Santander Se Conecta (@SanSeConecta) August 7, 2025

EN CALI

EN MEDELLIN

Medellín por la democracia y la libertad ?? pic.twitter.com/FCnp2NWTsS — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 7, 2025

EN TOLIMA

Ibagué alzó su voz para defender la democracia. Gracias a nuestro diputado del Tolima @Pipe_FerroLoz y a nuestros guerreros uribistas @holmanguevara y nuestra concejal Silvia Ortiz????. #MarchoPorLaLibertad7A #ColombiaNoCae #UribeInocente pic.twitter.com/0SgCHCT7uR — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 7, 2025

EN HUILA

EN CASANARE

Presidente @AlvaroUribeVel aquí está el pueblo que usted gobernó por 8 años con mano firme y corazón grande. Son millones que gritamos al unísono #UribeInocente ?????? Vamos a regresarle la paz y la esperanza a Colombia de su mano en 2026. pic.twitter.com/AF2A8MgLXi — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 7, 2025

EN VILLAVICENCIO