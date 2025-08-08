Perú acusa a Colombia de violar su «espacio aéreo nacional» por incursión de avión militar en isla Santa Rosa; presenta nota de protesta

–El Gobierno del Perú expresó su «más firme y enérgico rechazo» al ingreso de una aeronave militar colombiana «en territorio nacional sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto», en nota de protesta formal que, por instrucciones de la presidenta, Dina Boluarte, presentó a la Embajada de la República de Colombia.

Afirma que el ingreso de la aeronave militar colombiana se produjo mientras autoridades peruanas y población civil participaban en actividades cívicas en el distrito Santa Rosa de Loreto, lo que generó sorpresa e indignación. «Las explicaciones brindadas hasta el momento por Colombia no han sido satisfactorias», subraya.

La Cancillería considera el hecho «como una grave violación de la soberanía territorial y recordó que toda aeronave militar extranjera debe contar con permiso previo de sobrevuelo otorgado por las autoridades peruanas».

Asimismo, exigió «las más amplias satisfacciones y garantías de que una situación similar no volverá a ocurrir, en resguardo de los históricos vínculos de cooperación e integración bilateral».

El Gobierno del Perú «reafirma que la defensa de su soberanía y el respeto al derecho internacional son principios inalterables de su política exterior, y subraya que espera una pronta respuesta por parte de las autoridades colombianas que contribuya a preservar la confianza mutua y la buena vecindad entre ambos países».

El sobrevuelo de un avión militar colombiano fue captado en la tarde de este jueves en torno a la isla de Santa Rosa, objeto de una disputa territorial con Perú y recientemente reclamada por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El sobrevuelo del avión se dio justo después de una reunión entre autoridades de ambos países en la zona limítrofe, reseñó la prensa peruana, que detalló que la aeronave colombiana se mantuvo sobre el distrito de Santa Rosa y la isla Chinchería por 30 minutos, a partir de las 4:15 de la tarde.

Más temprano, Petro dijo que Perú tiene que responder y responsabilizarse por su acto unilateral, al intentar apropiarse de un territorio que no le pertenece. «Tenemos las pruebas técnicas, científicas: la isla Santa Rosa no es una extensión de la isla Chinchería», aseveró.

Por su parte, Lima sostiene que Santa Rosa forma parte de la isla Chinchería, que ha sido territorio peruano desde la firma del Tratado Salomón-Lozano en 1922, ratificado luego por el Protocolo de Río de Janeiro. Por su parte, el mandatario colombiano afirma que «la isla de Santa Rosa surgió nueva, y al surgir nueva lo que el tratado dice es que los dos Gobiernos se ponen de acuerdo».

«No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó», manifestó Petro. Y agregó: «Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla y desconoce a las autoridades ‘de facto’ impuestas en la zona».