Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este 9 de agosto

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá.

Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 9 de agosto de 2025.

Según el reporte del IDIGER, en la madrugada de este sábado, se estima cielo nublado con lluvias ligeras en diferentes zonas de Bogotá, las ma?s persistentes en el sur.

La temperatura mi?nima esperada de 11 °C.

Para la man?ana se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descarta la probabilidad de lloviznas y/o lluvias ligeras sobre el sur de Bogotá.

En la tarde se espera cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en zonas de Usaque?n, Teusaquillo, Chapinero, San Cristo?bal, Usme y Ciudad Boli?var.

La temperatura ma?xima estimada 19 °C.