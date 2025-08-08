Policía hace patrullajes en puntos estratégicos para combatir el hurto en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

La Policía de Bogotá, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), vienen reforzando los operativos especiales de patrullaje en zonas estratégicas para seguir reduciendo el hurto en la ciudad en todas sus modalidades.

Se trata de las estrategias de patrullaje GEMA (Grupo Especializado Motorizado Antiatraco) y Gourmet que tienen como finalidad realizar aumentar el control territorial en zonas identificadas por su alta afluencia de personas o con reincidencia delictiva.

«Estas estrategias nos permiten anticiparnos al delito, actuar con rapidez y fortalecer la confianza entre ciudadanos, comerciantes y autoridades”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.

Con este tipo de operativos, que se enmarcan en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) en su línea estratégica Distritos Seguros, orientada a la intervención y protección de entornos residenciales, comerciales e industriales, las autoridades en Bogotá han logrado reducir el hurto en todas su modalidades, logrando al cierre del primer semestre que el hurto común disminuyera 16 % en la ciudad.

Estrategia Gourmet: presencia policial en zonas gastronómicas

La estrategia Gourmet tiene presencia en corredores comerciales de alta concurrencia, como la Zona T y la Zona G de Chapinero. Uniformados patrullan en bicicletas, motos y vehículos, manteniendo comunicación directa con administradores y trabajadores de los establecimientos, lo que permite activar de forma inmediata los protocolos de respuesta ante cualquier hecho sospechoso.

Estrategia GEMA: patrullajes rápidos en barrios priorizados

Por su parte, el Grupo Especializado Motorizado Antiatraco (GEMA) recorre barrios de distintas localidades donde se han reportado situaciones de inseguridad. Estas patrullas motorizadas tienen capacidad de reacción rápida ante eventos delictivos y realizan registros preventivos a personas y establecimientos. Su movilidad permite cobertura en zonas alejadas de los CAI y mayor capacidad de persecución inmediata.

La implementación de estas estrategias busca aumentar la presencia institucional en las calles, facilitar la respuesta ante emergencias, disuadir el delito y fortalecer la percepción de seguridad. Estos operativos benefician directamente a residentes, comerciantes y visitantes de las zonas intervenidas.