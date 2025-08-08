Miguel Ángel Rodríguez avanza en los Juegos Mundiales de Squash en China

Foto: IDRD

El deportista del Equipo Bogotá, Miguel Ángel Rodríguez, tuvo un debut soñado en el torneo de squash de los Juegos Mundiales que se disputan en Chengdú, China. En su primer compromiso, el experimentado jugador superó con autoridad al local Zhang Guanyú con parciales de 11-1, 11-0 y 11-1, asegurando su lugar en la segunda ronda del certamen.

Con este triunfo, Rodríguez se posiciona como uno de los favoritos para llegar a instancias decisivas. Su próximo reto será en los octavos de final, donde buscará seguir demostrando su calidad y experiencia frente a rivales de talla mundial. El colombiano ya sabe lo que es brillar en esta competencia, pues en Birmingham 2022 logró subirse al podio, un logro que ahora quiere repetir o incluso superar.

La victoria ante el representante chino no solo significa un avance en el cuadro, sino también un golpe anímico positivo para Rodríguez, quien combina potencia, técnica y estrategia en cada partido. El Equipo Bogotá y los aficionados al squash estarán atentos a sus próximos encuentros, con la ilusión de ver nuevamente la bandera colombiana ondeando en lo más alto.