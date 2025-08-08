Se levantó paro minero y los bloqueos viales en Boyacá, tras acuerdo con el Gobierno Nacional

–Luego de cuatro días de extensas jornadas de diálogo y de concertación con el Gobierno nacional, finalizó este jueves el paro de los mineros del carbón y de gemas en Boyacá, tras lo cual también se levantaron los bloqueos viales.

El presidente Gustavo Petro fue el primero en anunciar la decisión: «Levantado el paro minero en Boyacá. Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá», precisó en su cuenta en X el primer mandatario.

Inmediatamente se firmó el acuerdo, los promotores del paro ordenaron el levantamiento de los bloqueos y se dio tránsito libre en las vías afectadas: Paipa, Sogamoso, Tópaga, Nobsa y Socha.

Buena voluntad de parameros 20 minutos de paso cada hora, es lo que se está brindado entre Tunja y Bogotá #Ventaquemada pic.twitter.com/cgNYrkhq4U — ChidoNoticias Boyacá (@chidonoticias) August 7, 2025

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien participó personalmente en las conversaciones, señaló que gracias a la voluntad de todas las partes, tras las negociaciones «hemos logrado llegar a acuerdos que permitirán la normalidad en el departamento de Boyacá y propuestas a largo plazo para el territorio».

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, calificó de histórico el acuerdo suscrito con el sector minero de Boyacá, afirmando, además, que fue un paso gigante para la dignidad, la sostenibilidad y el bienestar de miles de familias que dependen de esta labor. «Esta tierra demostró que somos ejemplo en diálogo, resolución y berraquera», señaló el mandatario.

«Desde Paipa, firmamos los primeros 15 contratos de formalización minera, que garantizan más de 1.200 empleos directos y más de 5.000 indirectos para mi gente, mis vecinos, mis paisanos de la provincia de Valderrama. Son los sueños de Virginia, de Flor, de Gloria, de Carlos… de tantas y tantos que han trabajado por este momento», subrayó el gobernador.

El mandatario subrayó que también se lograron grandes avances, fruto de las jornadas de diálogo entre altos funcionarios del Gobierno nacional y los parameros y guaqueros, mineros tradicionales y ancestrales de Boyacá.

Y destacó que en San Pablo de Borbur también se anunció el desescalonamiento de la movilización a partir de este viernes, luego de la socialización, ante más de 250 personas, de los 10 puntos concertados entre el Gobierno nacional y los manifestantes.

Amaya agradeció al presidente Gustavo Petro, al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a los 15 voceros, y a todos los mineros de Boyacá, por hacer parte de este proceso.

«Las vías de Paipa, Sogamoso, Tópaga, Nobsa y Socha ya fueron despejadas y hay libre circulación de los vehículos, destacó», puntualizó.