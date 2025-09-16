ATENCION: JEP condena a 8 años de restricción de derechos y con dispositivos electrónicos a los 7 últimos cabecillas de las Farc por secuestros en el conflicto

–La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la paz sentenció este martes a 8 años de «Sanción Restaurativa» a 7 excabecillas de las Farc por secuestros y otros crímenes en el contexto del cautiverio. “Es la máxima que permite el Acuerdo Final de Paz”, aclaró el magistrado Camilo Suárez Aldana.

Los sujetos «condenados», no obstante, «podrán participar en política, tal como quedó fijado en el Acuerdo Final de Paz y confirmado por la Corte Constitucional», estableció Suárez Aldana al dar lectura, en audiencia especial, a la denominada «sentencia restaurativa» contra estos siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc, quienes reconocieron responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio.

Durante los años de «condena» estos individuos deberán ejecutar proyectos restaurativos, entre ellos, búsqueda de los desaparecidos. Al respecto, «los sancionados deberán elaborar un balance de información sobre las personas desaparecidas, realizar reuniones con otros firmantes y formular planes de trabajo coordinados con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que ha identificado un universo de 132.877 víctimas de desaparición forzada en el país».

Igualmente realizarán actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario. Sobre esto último, «los comparecientes deberán trabajar en la recolección, actualización y sistematización de información sobre zonas de riesgo. También tendrán que participar en la elaboración de cartografía y la priorización de áreas de intervención, así como en la realización de talleres dirigidos a las comunidades».

Además, «para contribuir a reparar este daño, los comparecientes deberán participar en actividades de preparación de terrenos, instalación de viveros y propagación de especies nativas y cultivos en favor de las víctimas. Trabajarán también en la implementación de estrategias de plantación, mantenimiento de ecosistemas y acciones agropecuarias, junto con procesos de formación pedagógica en conservación ambiental y turismo de naturaleza. También se contempla que participen en la identificación de puntos de afectación ambiental, la instalación de señalización y el desarrollo de rutas ecoturísticas».

Y mientras cumplen su «Sanción Propia», tendrán restricciones efectivas de derechos y libertades como la libertad de residencia y de movimiento, así:

-Estarán sujetos a un régimen de monitoreo permanente de la JEP.

-Portarán un dispositivo electrónico que permitirá verificar en tiempo real su ubicación y actividades.

-Deberán permanecer en un espacio geográfico determinado (no implica cárcel)

-Cumplir con horarios y tareas específicas derivadas de la sanción impuesta por el Tribunal para la Paz.

Sin embargo estableció que prevalece siempre el cumplimiento de la sanción, para salvaguardar su eficacia y la centralidad de las víctimas y que su participación en política no puede emplearse para emitir discursos negacionistas, revictimizantes o contrarios a esta sentencia y a las decisiones de la JEP.

Así, puntualizó, se garantiza “un equilibrio normativo y constitucional que preserva la potestad sancionadora del Estado, dignifica a las víctimas y asegura la implementación fiel de los compromisos de paz”.

En la apertura de la sesión judicial, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, afirmó: “La justicia que hoy se pronuncia nos obligó a retirar, una a una, las capas de silencio, de miedo y de negación que cubrían la verdad”.

Y añadió que «aunque duele, ese dolor se convirtió en el tratamiento que elegimos para que sane la herida (…) A este momento nos trajeron dos fuerzas: la verdad de los responsables y la persistencia de las víctimas”.

Los 7 exintegrantes «condenados» son:

-Rodrigo Londoño Echeverry ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’: Ingresó a las Farc-EP en 1976. Desde 1982 hizo parte del Estado Mayor Central y entre 1987 y 1990 participó en creación del Bloque Oriental. En 1990 fue designado Coordinador del Bloque Magdalena Medio. En el año 2011 fue designado máximo comandante de las Farc-EP, lideró el proceso de paz que culminó en su reincorporación a la vida civil en 2016.

-Pablo Catatumbo Torres Victoria: Ingresó a las Farc-EP en 1972. Entre 1986 y hasta 1991 transitó entre los Frentes 27 y 31. En 2008 fue nombrado suplente del Secretariado y permaneció desde ese momento cerca de ‘Alfonso Cano’, quien murió en 2011. Catatumbo fue nombrado miembro titular del Secretariado ese año y asumió la dirección del Comando Conjunto Central, del Bloque Occidental y del Bloque Móvil Arturo Ruiz. En 2012 representó a las Farc-EP en el proceso de paz con el Gobierno colombiano.

-Pastor Lisandro Alape Lascarro: En 1979 ingresó a las Farc-EP, al Frente 4º, que operaba en el Magdalena Medio. En 1989 conformó el Frente 45° del Bloque Oriental, donde permaneció hasta 1993, cuando ingresó al Estado Mayor Central y fue designado comandante del Bloque Magdalena Medio, cargo que ejerció hasta la firma del Acuerdo Final de Paz. En paralelo, desde el 2012, además, fue coordinador del Bloque Noroccidental. En el 2014 ingresó a la comisión de diálogos de paz.

-Milton de Jesús Toncel – ‘Joaquín Gómez’: Ingresó al Frente 14 de las Farc-EP en 1984 hasta 1992, cuando fue nombrado segundo al mando del Bloque Sur, siendo el comandante Iván Márquez. Entre 1993 y 2016 fue comandante de ese bloque. En el año 2014 fue delegado como negociador de las Farc-EP con el Gobierno.

-Jaime Alberto Parra – ‘El médico’: En 1978 se unió a las Farc-EP, cuando era estudiante de medicina. Ingresó al Frente 9, que operaba en La Dorada, Caldas. En 1986 fue designado con Julián Gallo para conformar redes urbanas en Bogotá. Acompañó a ‘Manuel Marulanda’ y conformó comisiones de salud incluyendo la formación de enfermeros y la supervisión del hospital del Bloque Oriental. En el 2003 fue nombrado suplente del Secretariado y en el 2008 miembro titular. En el 2010 fue nombrado comandante del Bloque Oriental y seis años después el Acuerdo Final de Paz.

-Julián Gallo Cubillos – ‘Carlos Antonio Lozada’: En 1978, mientras cursaba el último año de bachillerato, ingresó como guerrillero raso a las Farc-EP en el Cauca. Desde 1984 tuvo la tarea de organizar redes urbanas en Bogotá, reclutando estudiantes universitarios y coordinando ataques militares. En el 2010 fue nombrado suplente del Secretariado. Ese año también fue nombrado segundo al mando del Estado Mayor del Bloque Oriental. En 2011 fue nombrado miembro titular del Secretariado, y desde el 2014 fue parte del equipo negociador de las Farc-EP en La Habana.

-Rodrigo Granda Escobar – ‘Ricardo Téllez’: Ingresó a las Farc-EP en 1987, tras los asesinatos de sus compañeros de la Unión Patriótica. Hizo parte de la Comisión Internacional (COMINTER) de la guerrilla. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. Ese mismo año fue capturado y estuvo preso hasta el 2007, cuando el expresidente Álvaro Uribe, a solicitud del Gobierno de Francia, le otorgó la libertad condicional como gestor de paz, esperando que eso resultara en la liberación o en la mediación para la libertad de Ingrid Betancourt. Esto no sucedió y Granda retomó sus labores en el COMINTER y en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En el 2011 fue nombrado suplente del Secretariado y en el 2012 fue delegado para participar en los diálogos de paz.