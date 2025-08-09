Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 9 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 9 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4292 – La 5ta 2 – Tarde 3421 – La 5ta 2
Culona
Día 0850 – Noche
Astro Sol
7039 – Signo Libra
Paisita
Día 3720 – La 5ta 9 – Noche
Chontico
Día 2841 – La 5ta 2 – Noche
Cafeterito
Tarde 6657 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 8817 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 346 – Noche
Play Four
Día 0264 – Noche
Samán
Día 6247
Caribeña
Día 9777 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 4048 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 8316 – La 5ta 1 – Noche
Antioqueñita
Día 5713 – La 5ta 7 – Tarde 1188 – La 5ta 8