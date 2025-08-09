Bogotá se une este 9 de agosto a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Imagen: Secretaría de Gobierno

Este sábado 9 de agosto, la ciudad conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por las Naciones Unidas con el propósito de visibilizar sus derechos, realidades y aportes en todo el mundo.

En este marco, la administración del alcalde Mayor Carlos Fernando Galán avanza en la implementación de acciones concretas para el reconocimiento de los derechos ancestrales, la protección de sus tradiciones y la visibilización de la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitan en Bogotá.

Inversión histórica para los pueblos étnicos

Por primera vez, Bogotá cuenta con un componente de inversión inflexible para grupos étnicos en los Fondos de Desarrollo Local, que asciende a $64.003 millones. De este total:

$24.436 millones están dirigidos a los pueblos indígenas en general.

$4.614 millones se destinan específicamente al Pueblo Muisca, originario del territorio que hoy ocupa Bogotá.

Con estos recursos —que suman $ 29.050 millones— se busca ejecutar 21 iniciativas locales durante el cuatrienio, formuladas y priorizadas con participación de las comunidades.

Para la vigencia 2025, están asignados:

$ 6.046 millones para pueblos indígenas en general.

$ 1.102 millones para el Pueblo Muisca.

Estas acciones se desarrollan bajo una metodología rigurosa de seguimiento y planeación, en el marco de la estrategia Bogotá Camina Étnica en los Territorios, actualmente en fase de formulación.

Diálogo y participación con los pueblos indígenas

Bogotá fortalece el diálogo con los pueblos indígenas mediante espacios como el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, creado por el Decreto 612 de 2015. Este espacio está integrado por los siguientes pueblos:

Ambiká Pijao

Muiscas de Bosa y Suba

Yanacona

Kichwa

Kamëntsá

Inga

Uitoto

Nasa

Los Pastos

Misak Misak

Eperara Siapidara

Tubú

Wuonaan

Además, estas catorce comunidades cuentan con un espacio propio para el fortalecimiento de sus procesos: la Casa del Pensamiento Indígena, promovida por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG). Este lugar funciona como punto de encuentro para preservar su identidad, prácticas culturales y garantizar su pervivencia.

Presencia indígena en todas las localidades

Adicionalmente, en Bogotá residen pueblos como los Kankuamo, Kubeo, Monifue Uruk+, Wayúu, Zenú y Embera (Katío, Chamí y Dóbida), entre otros. Estas comunidades están presentes en todas las localidades de la ciudad, excepto en Sumapaz.

Para visibilizar su presencia y territorialidad, la Secretaría Distrital de Gobierno pone a disposición de la ciudadanía un mapa de georreferenciación, disponible en este enlace, donde se puede consultar qué pueblos indígenas habitan en Bogotá y en qué localidades se encuentran.