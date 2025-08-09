Encuentre todos los eventos del Festival de Verano 2025 en un solo mapa

Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

En esta oportunidad bajo el lema “Una ciudad que juega, es una ciudad feliz”, la programación incluye actividades en parques de diferentes localidades, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, del Centros Felicidad (CEFE) del Tunal, San Cristóbal, Fontanar del Río y Cometas en Suba, escenarios como el PRD El Salitres, el Palacio de los Deportes y en coliseos de las 20 localidades, entre otros.

El mapa de eventos del Festival de Verano 2025 de Bogotá

Con el objetivo de dar a conocer todos los eventos programados y que la ciudadanía pueda ubicarlos de manera rápida y sencilla, desde Catastro Bogotá se llevó a cabo un trabajo colaborativo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que permitió la creación de un mapa en el que se pueden visualizar todos los eventos, este se encuentra en mapas.bogota.gov.co y se puede consultar desde cualquier dispositivo con internet.

Los usuarios, además de poder ubicar el evento y conocer información básica, también podrán calcular la mejor ruta para llegar, este servicio se puede utilizar con diferentes medios de transporte.