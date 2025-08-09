Policía presentará ante la Fiscalía involucrados en desmanes en Movistar Arena

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Frente a los hechos presentados en el Movistar Arena en la noche de este miércoles 6 de agosto de 2025, en el marco del concierto y evento privado de la banda musical extranjera “Damas Gratis”, la Policía de Bogotá informó mediante comunicado presentará ante la Fiscalía General de la Nación a las personas involucradas en los hechos de violencia, luego del análisis de testimonios y registros de cámaras de seguridad del lugar.

La la Policía de Bogotá explicó que, el evento desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, debían contar con servicios privados de vigilancia y control que garantizaran el normal desarrollo de la jornada cultural.

«La Policía fue informada cuando iniciaron los desmanes dando lugar a una intervención institucional que tuvo como objetivo garantizar la evacuación del escenario ante la decisión de los organizadores de cancelar el evento por los desmanes presentados», aseguró el general Wharlinton Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de la Policía Nacional.

A continuación, el video del general Wharlinton Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de la Policía Nacional, con el pronunciamiento sobre las acciones tomadas desde la institución ante los hechos ocurridos en el Movistar Arena:

La Policía de Bogotá se solidariza con la familia del joven Sergio Luis Blanco Quintero quien, de acuerdo con los informes preliminares, falleció en cercanía al complejo cultural en un siniestro vial; hechos que son materia de investigación por parte de la Policía de Tránsito de Bogotá.