Resultados en materia de seguridad del 4 al 8 de agosto en Bogotá

Conoce los diferentes operativos de inteligencia y despliegue de las autoridades en Bogotá entre el 4 al 8 de agosto de 2025 bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, que permitieron que se lograran importantes resultados en seguridad y dar golpes a las estructuras criminales dedicadas al hurto, tráfico de estupefacientes y estafa.

1. Cárcel para integrantes de red criminal los ‘Fake Face’ por hurtar cesantías.

¡En Bogotá seguimos dando resultados! Suplantar personas, así como diseñar cédulas de ciudadanía y documentos falsos, son algunas de las maniobras fraudulentas a las que recurrió una red delictiva denominada ‘Fake Face’ para tramitar y obtener el desembolso de recursos de los fondos de pensiones y de cesantías.

Actividades investigativas realizadas de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitieron identificar y capturar a cuatro de los presuntos integrantes de este grupo delictivo en Bogotá. En los procedimientos fueron incautadas 70 cédulas y una cantidad importante de tarjetas de productos financieros.

2. A la cárcel policías que estarían involucrados en actos de corrupción en Bogotá

¡En Bogotá seguimos dando resultados! La actuación ilegal de un teniente y 11 patrulleros de la Policía de Bogotá quedó en evidencia con las denuncias recibidas de la comunidad de la localidad de Puente Aranda, en el centro de la ciudad, y los actos investigativos orientados por la Fiscalía General de la Nación.

Los elementos materiales probatorios indican que los uniformados estarían involucrados en, al menos, 26 hechos delictivos. En ese sentido, se conoció que presuntamente exigieron dinero a personas capturadas en flagrancia por hurto y venta de estupefacientes al menudeo para no ponerlas a disposición de la autoridad judicial, realizaron detenciones arbitrarias y sin sustento para aumentar las estadísticas de los CAI del sector y recibir beneficios personales, permitieron el paso de mercancía de contrabando a los sectores de San Andresito y se concertaron con redes delincuenciales para robar cable y comercializar el cobre.

3. Cayó banda que drogaba a sus víctimas para hurtarlas en bares de Bogotá

En Bogotá estamos con la gente. Es por esto que, en le marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través de las patrullas de vigilancia adscritas a la estación de Policía Bosa lograron detener a dos hombres y dos mujeres por el delito de hurto.

Una llamada oportuna a la Línea de Emergencias 123 sobre la desaparición de un ciudadano activó la búsqueda mediante la localización del celular que aportó un familiar. Rápidamente, ubicaron el celular en el barrio El Retazo, al interior de un taxi con cuatro personas abordo.

4. Incautado cargamento de marihuana que ingresó oculto en tractocamión cisterna

¡En Bogotá no cesa la lucha contra la criminalidad! El en marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía Nacional, a través de uniformados de la Policía de Bogotá y en coordinación con unidades de inteligencia y policía judicial, logró la incautación de un cargamento de marihuana que era transportado de manera oculta en un tractocamión tipo cisterna.

Este resultado fue posible gracias a labores investigativas que permitieron identificar el ingreso de una considerable cantidad de estupefacientes a la capital.

5. Incautados 60 celulares y una persona detenida deja operativo en Puente Aranda

¡Golpe al mercado ilegal de celulares! La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá, bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, adelantaron un operativo de ofensiva contra el hurto de celulares en localidad de Puente Aranda en Bogotá. Este operativo deja la recuperación de 60 celulares reportados como hurtados y con manipulación ilegal, así como la captura de una persona.

Durante el operativo y acciones de Inspección Vigilancia y Control (IVC), las autoridades inspeccionaron establecimientos dedicados a la compra, venta y reparación de celulares. En estas labores fueron hallados 60 equipos hurtados y alterados en un centro comercial de Puente Aranda.

