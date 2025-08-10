Hay novedades en rutas TransMiZonal en Bogotá por Vuelta a Colombia

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este domingo 10 de agosto de 2025, Bogotá recibirá la Vuelta a Colombia, por lo que algunos servicios del componente TransMiZonal tendrán novedades en la prestación del servicio.

A continuación, los tramos afectados y horarios:

Desde 12:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Cierre total avenida carrera Séptima entre calle 53 y calle 59.

Desde 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Cierre total de la Vía Bogotá – La Calera hasta el peaje de patios.

Cierre total de la avenida carrera Séptima (Calzada occidental) entre la calle 85 y la calle 67.

Cierre total de la avenida carrera Séptima (Calzada oriental) entre la calle 59 y la calle 69.

Cierre parcial de la calle 53 entre la carrera 4 y la avenida carrera 7.

Debido a la etapa final de la Vuelta a Colombia, se realizarán desvíos de algunas rutas TransMiZonales o del SITP en varios sectores de la ciudad. En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio con toda la información de las novedades por la Vuelta Colombia:

