Concierto gratis del Festival de Verano 10 de agosto: Farruko, Jessi Uribe y más

La Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar se llenará de energía, ritmo y mucha emoción con la llegada del Conciertazo del Festival de Verano 2025, un espectáculo grattis que pondrá a cantar y bailar a toda Bogotá con artistas de talla mundial como Farruko, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Rikarena, Omar Enrique, Alquimia, Hermanos Medina y Jhon Alex Castaño.

El plato fuerte de la noche de este domingo 10 de agosto, será Farruko, el reconocido artista puertorriqueño y referente mundial de la música urbana, quien encenderá el escenario con sus más grandes éxitos, desde “Pepas” hasta “Chillax”. Su presentación promete ser un show inolvidable, con todo el poder del reguetón, el trap y las fusiones tropicales que lo han llevado a la cima.

Pero Farruko no llegará solo. El cartel del concierto reúne a destacados artistas nacionales e internacionales de distintos géneros, entre ellos Pipe Bueno, Jessi Uribe, Rikarena, Omar Enrique, Bonny Cepeda, Alquimia, Hermanos Medina y Jhon Alex Castaño, quienes harán vibrar la tarima con vallenato, salsa, bachata, música tropical y popular.

Este gran concierto hace parte de la variada programación del Festival de Verano 2025, que este año celebra su edición más ambiciosa con una oferta cultural y deportiva para todos los públicos. La entrada será libre, así que solo hace falta llegar temprano y prepararse para una noche cargada de música y alegría.