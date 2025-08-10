Tramos suspendidos y actividades en la Ciclovía de Bogotá: domingo 10 de agosto

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 10 de agosto de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte y diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal de la Ciclovía de Bogotá funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Tramos suspendidos de la Ciclovía de Bogotá este domingo 10 de agosto

Este fin de semana en la Ciclovía se tendrá suspensiones en los siguientes tramos por diferentes eventos:

Tour Colombia, se suspenderá la carrera 7 entre la calle 85 y la calle 52 desde las 7:00 a. m. hasta que pase la carrera

Trail Urbano, se suspenderá la carrera 7 entre la calle 36 y la calle 26, y el circuito de Parque Nacional desde las 7:00 a m. y hasta las 10:00 a. m.

Desfile de Comparsas, se suspenderá la carrera 7 entre la calle 28 y la Plaza de Bolívar a partir de las 10:00 a. m.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 10 de agosto

Pista de habilidades en bicicleta

Retaremos tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos.

El domingo 10 de agosto en:

Carrera 9 con Calle 116

¡Ven y participa en la Ciclovía!

Armatodo Ciclovía

Estarán realizando el proceso de armado y mantenimiento básico de una bicicleta contigo, podrás llevarte premios por tu participación.

El domingo 10 de agosto estarán en:

Carrera 50 con Calle 2 D

¡Ven y aprende en la Ciclovía!

Reto Cicloaventura

Te presentarán retos en varias estaciones para que disfrutes en la Ciclovía y recibas premios

El domingo 10 de agosto estarán en:

Calle 26 con Av. Boyacá

Carrera 60 con calle 64

Carrera 24 con calle 40

¡Ven y juega en la Ciclovía!

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este 10 de agosto , en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta. El domingo 10 de agosto , los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con Calle 42

Avenida Boyacá con Calle 134

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Escuchar más Bienestar mujer

Este domingo 10 de agosto, se enfocará en identificación temprana de violencias basadas en género, rutas de atención a violencias y salud mental, prevención del acoso sexual callejero, información a espacios de mujeres, salud y derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres en el marco del espacio público y otros de interés en:

Calle 40 H sur # 72 R

Avenida Boyacá con Calle 52 sur

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 10 de agosto , se tendrán puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Avenida Boyacá con Calle 12

Calle 116 con Avenida Córdoba

Avenida Boyacá con Carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.