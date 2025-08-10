Pilas con los cierres viales y desvíos por la Vuelta a Colombia 2025 en Bogotá este domingo
Foto: Federación Colombiana de Ciclismo
Ten en cuenta esta información en materia de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Con el fin de llevar a cabo la Etapa 10 de la Vuelta a Colombia 2025 – Masculino en Bicicleta este domingo 10 de agosto de 2025 en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los cierres viales. ¡Conoce más!
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación
- Avenida carrera 7 entre calle 59 y avenida calle 53 (dos calzadas),cierre total, 02:00 a. m. del 10 de agosto de 2025 a 4:00 p. m. del 10 de agosto de 2025.
- Calle 54 entre carrera 6 y avenida carrera 7,cierre total, 10:00 p. m. del 09 de agosto de 2025 a 4:00 p. m. del 10 de agosto de 2025.
- Calle 54A entre carrera 6 y avenida carrera 7,cierre total, 10:00 p. m. del 09 de agosto de 2025 a 4:00 p. m. del 10 de agosto de 2025.
- Vía Bogotá – La Calera entre avenida Circunvalar y Peaje Alto de Patios,cierre total, 11:30 a. m. del 10 de agosto de 2025 a 1:00 p. m. del 10 de agosto de 2025
- Avenida Circunvalar entre Vía Bogotá – La Calera y calle 85, cierre total, 11:30 a. m. del 10 de agosto de 2025 a 1:00 p. m. del 10 de agosto de 2025.
- Calle 85 entre avenida Circunvalar y avenida carrera 7, cierre total, 11:30 a. m. del 10 de agosto de 2025 a 1:00 p. m. del 10 de agosto de 2025.
- Avenida carrera 7 (calzada occidental) entre calle 85 y calle 60,cierre total, 11:30 a. m. del 10 de agosto de 2025 a 1:00 p. m. del 10 de agosto de 2025.
- Avenida carrera 7 (calzada oriental) entre calle 60 y avenida calle 53,cierre total, 11:30 a. m. del 10 de agosto de 2025 a 1:00 p. m. del 10 de agosto de 2025.
- Avenida calle 53 entre carrera 4 y avenida carrera 7, parcial – carril norte, 11:30 a. m. del 10 de agosto de 2025 a 1:00 p. m. del 10 de agosto de 2025.
Para mitigar el impacto que genere la carrera, la apertura de las vías afectadas se abrirán de forma gradual según el avance de los participantes.
La Vuelta a Colombia 2025 tendrá el siguiente recorrido en las vías de la ciudad:
Peaje Alto de Patios, vía La Calera – Bogotá, avenida Circunvalar al sur, calle 85 al occidente, avenida carrera Séptima (calzada occidental) al sur, cambio de calzada a la altura de la calle 60, avenida carrera Séptima (calzada oriental) al sur, avenida calle 53, lugar donde termina.
Desvíos autorizados
Las personas que transiten en sentido norte – sur por la avenida carrera 7, deberán tomar la avenida calle 92 o calle 87 o avenida calle 85 al occidente y avenida carrera 11 al sur (Mapa 1).
Las personas que acceden a la avenida carrera Séptima avenida Circunvalar al norte entre la avenida calle 63 y calle 85, deberán tomar la carrera 9 al norte, calle 85 al oriente y avenida carrera Séptima al norte (Mapa 2).
Quienes accedan a la avenida carrera Séptima en sentido sur – norte a la altura de la avenida calle 53, deberán continuar por la avenida calle 53 al oriente y avenida Circunvalar al norte (Mapa 3).
Las personas que transitan por la avenida carrera Séptima en sentido sur – norte, deberán tomar la avenida calle 53 al oriente y avenida Circunvalar al norte (Mapa 3).
Quienes transiten en sentido sur – norte por la avenida carrera 7 o avenida carrera 10, deberán tomar avenida calle 26 al occidente, calle 32 al oriente y carrera 17 al norte (Mapa 4).