Recomendaciones y restricciones para el Conciertazo de Cierre Festival de Verano

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a vivir el gran concierto de cierre del Festival de Verano 2025, que se realizará el domingo 10 de agosto en el Parque Simón Bolívar, desde la 1:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. La entrada será gratuita y las puertas se abrirán a partir de las 12:00 m.

No olvides leer:

Puntos de acceso

Público general: calle 63 (costado oriental y occidental)

Prensa y aliados: avenida carrera 60 frente a la Biblioteca Virgilio Barco

Producción: avenida carrera 60, entrada Bolívar 4

Acceso para personas con discapacidad

Podrán ingresar por el acceso de prensa/aliados (avenida carrera 60) o por el acceso de público general (Bolívar 3, Calle 63).

Restricciones de ingreso

Actividad para mayores de 14 años; los menores deben asistir acompañados de un adulto responsable.

No se permite el ingreso de mascotas, excepto animales de asistencia con la documentación y elementos de seguridad correspondientes.

Prohibido el ingreso de alimentos, bebidas, licor o sustancias psicoactivas.

No se permite portar elementos alusivos a equipos de fútbol.

Prohibido el ingreso de sombrillas con punta metálica, cámaras profesionales, drones, sillas portátiles, carpas o tiendas de campaña.

No se permite ingresar latas, envases de vidrio, instrumentos musicales, bicicletas, patines o patinetas.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomienda llegar con anticipación, portar documento de identidad y seguir las indicaciones del personal de logística y seguridad para garantizar una experiencia segura y agradable para todos.