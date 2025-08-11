Así reaccionan en el exterior a la muerte de Miguel Uribe Turbay

–A nivel internacional se han producido también reacciones a la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Gobernantes y personalidades políticas se han pronunciado a través de las redes sociales. En Estados Unidos, por el gobierno, se expresó el Secretario de Estado, Marco Rubio:

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

Traducción: Profundamente entristecido al enterarse del senador colombiano @MiguelUribeT.

Es una muerte trágica. Estados Unidos se solidariza con su familia, el pueblo colombiano, tanto en el duelo como exigiendo justicia para los responsables.

María Elvira Salazar, representante a la Cámara de EE.UU:

-Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia.

Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día.

Todo mi cariño y solidaridad para su esposa, María Claudia, y para toda su familia en estos momentos tan difíciles».

El también representante a la Cámara de los EE.UU, Carlos A. Giménez:

?El Senador Miguel Uribe, hombre de estado, brillante, incansable, valiente. Tuve el honor de recibirlo durante sus visitas al Congreso en Washington. Mi más sentido pésame a su familia y a todo el pueblo colombiano. Esta enorme injusticia no puede ser en vano. pic.twitter.com/u3WutbhfPj — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 11, 2025

Laura Gil, Secretaría General Adjunta de la Organización de Estados Americanos

Como Secretaria General Adjunta de la OEA, como colombiana que ama a su país y como madre y esposa cualquiera, extiendo mis más sinceras condolencias a la familia del senador Miguel Uribe. La violencia política no tiene lugar en las democracias. — Laura Gil (@Lauraggils) August 11, 2025

La Misión de la ONU en Colombia:

-Nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe Turbay. Es un momento doloroso para las y los colombianos. Es imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia.

Fundamental avanzar decididamente en las investigaciones de la justicia que conduzcan al esclarecimiento y juzgamiento de estos hechos.

El Gobierno de Panamá: