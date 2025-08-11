    • Internacional

    Así reaccionan en el exterior a la muerte de Miguel Uribe Turbay

    Ariel Cabrera Publicado el

    –A nivel internacional se han producido también reacciones a la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Gobernantes y personalidades políticas se han pronunciado a través de las redes sociales. En Estados Unidos, por el gobierno, se expresó el Secretario de Estado, Marco Rubio:

    Traducción: Profundamente entristecido al enterarse del senador colombiano @MiguelUribeT.
    Es una muerte trágica. Estados Unidos se solidariza con su familia, el pueblo colombiano, tanto en el duelo como exigiendo justicia para los responsables.

    María Elvira Salazar, representante a la Cámara de EE.UU:

    -Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia.

    Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día.

    Todo mi cariño y solidaridad para su esposa, María Claudia, y para toda su familia en estos momentos tan difíciles».

    El también representante a la Cámara de los EE.UU, Carlos A. Giménez:

    Laura Gil, Secretaría General Adjunta de la Organización de Estados Americanos

    La Misión de la ONU en Colombia:

    -Nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe Turbay. Es un momento doloroso para las y los colombianos. Es imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia.

    Fundamental avanzar decididamente en las investigaciones de la justicia que conduzcan al esclarecimiento y juzgamiento de estos hechos.

    El Gobierno de Panamá:

    Ariel Cabrera
