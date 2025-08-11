Trump expulsa a los «sintecho» de Washington: «Tienen que marcharse»

–El presidente Donald Trump anunció que tomará nuevas medidas con el objetivo de abordar la crisis de los «sintecho» y la criminalidad en Washington, la capital estadounidense, adelantando que ofrecerá este lunes detalles sobre sus planes para que la ciudad esté «más segura y más hermosa que nunca» en una conferencia de prensa.

«Voy a hacer que nuestra capital sea más segura y [esté] más hermosa que nunca. Los sintecho tienen que marcharse inmediatamente. Les daremos lugar donde alojarse, pero lejos de la capital», escribió el presidente de EE.UU. en su cuenta de Truth Social.

Con quienes delincan, fue más tajante: «Delincuentes, ustedes no tienen que marcharse. Los meteremos en la cárcel, que es adonde pertenecen». «Todo va a pasar muy rápido, igual que en la frontera. Pasamos de millones de personas entrando a cero en los últimos meses. Esto será más fácil, ¡prepárense! No habrá ningún ‘Sr. Amable’. Queremos recuperar nuestra capital», afirmó.

Sin embargo, en otro trino fue más contundente:

-Traducción: «¡Washington, DC será LIBERADO hoy! El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria DESAPARECERÁN. ¡LO HARÉ, HARÉ QUE NUESTRA CAPITAL VUELVA A SER GRANDE! ¡Se acabaron los días de matar o herir sin piedad a personas inocentes! Arreglé rápidamente la frontera (¡CERO ILEGALES en los últimos 3 meses!), ¡¡¡DC es el siguiente!!! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT»

La semana pasada, Trump ordenó a las agencias federales de seguridad aumentar su presencia en las calles capitalinas durante siete días, con la posibilidad de ampliar el plazo. En la noche del viernes, organismos como el Servicio Secreto, el FBI y el Servicio de Marshals de EE.UU. asignaron más de 120 agentes y oficiales adicionales para colaborar en las labores de seguridad en la urbe.

El mandatario también declaró que evalúa mecanismos para que el Gobierno federal asuma el control de la administración de Washington D. C., aseverando que la ciudad es «insegura».

Entre las medidas sobre la mesa, se encuentra la activación de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. Si bien el propio Trump no brindó más aclaraciones sobre el proyecto, un funcionario estadounidense comentó a Reuters que la Administración de la Casa Blanca prepara el despliegue de centenares de efectivos de la Guardia Nacional en Washington D. C.

La fuente de la agencia agregó que el presidente todavía no ha tomado la decisión final al respecto, estando la cantidad de agentes y su papel por determinarse. (Información RT).