Fiscalía lamenta deceso de Miguel Uribe y notifica que continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen

–La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamentó «profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Tuybay y expresa sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores» y tras destacar la tarea realizada por esclarecer el crimen, notificó que continúa «el compromiso de identificar a los autores intelectuales.

En su mensaje en la red social X, Luz Adriana Camargo Garzón afirma que desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación.

Subrayó que «el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia».

Y puntualizó: «Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional».

En anterior reporte, la Fiscal presentó los avances en la investigación sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y estableció que a la fecha han sido judicializadas y se encuentran privadas de la libertad seis personas, entre ellas Elder José Arteaga Hernández, señalado coordinador de la acción delincuencial, además del joven infractor que disparó al precandidato y quien fue acusado formalmente el pasado 4 de agosto mediante el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Los otros procesados habrían cumplido diferentes roles en la planeación y ejecución.

La Fiscalía avanza en las líneas investigativas que buscan individualizar y judicializar a los determinadores del hecho, puntualizó.

A la fecha, la Fiscalía ha judicializado a seis personas que estarían involucradas en el atentado, entre ellas a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado coordinador de la acción delincuencial, así como el joven infractor que le habría disparado a la víctima y que está a la espera de la audiencia de formulación de acusación.

Los procesados han sido imputados, entre otros delitos, por homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, uso de menores de edad en la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Precisamente, la fiscalía informó que como parte del trabajo articulado con la Policía Nacional se hizo la verificación de 89 cámaras de seguridad, 8 interrogatorios, 43 entrevistas a testigos, 7 diligencias de registro y allanamiento, 51 búsquedas selectivas de bases de datos, 3 perfiles criminales, 3 retratos hablados, entre otras actividades, con el fin de avanzar en la individualización de los determinadores del hecho.