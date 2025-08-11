Airadas reacciones provocó el espaldarazo de Petro al régimen de Nicolás Maduro

–Reacciones airadas produjo en el país el espaldarazo que le dio el presidente Gustavo Petro al régimen de Venezuela, tras la decisión del gobierno de los Estados Unidos de duplicar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Expresidentes, congresistas, exministros, gremios empresariales rechazaron la posición del mandatario colombiano.

El hecho es que el presidente Gustavo Petro hizo este anuncio en su cuenta en X: «Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó».

Además, el mandatario colombiano afirmó: «No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos. Venezuela necesita un dialogo abierto entre todas sus fuerzas para unas elecciones libres. Ni encarcelando dirigentes políticos, ni inhabilitándolos ni tampoco persiguiendo dirigentes oficialistas, con la amenaza de la cárcel o la muerte, permitirán una salida pacífica».

El presidente Gustavo Petro justificó su decisión, afirmando: «En relación a Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar».

Petro invitó «a los gobiernos de los EEUU y Venezuela a coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar».

Petro invitó «a los gobiernos de los EEUU y Venezuela a coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar».

Al respecto, el expresidente conservador Andrés Pastrana trinó:

» @petrogustavo ¡Le recuerdo que las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, para la defensa de la democracia, la soberanía nacional y nuestro pueblo y no al servicio de la narcodictadura de @NicolasMaduro», fue el categórico mensaje que le envió el expresidente conservador Andrés Pastrana al presidente Gustavo Petro.

«¿No era usted el que hablaba hace poco de no entrometerse en los asuntos internos de otros estados?», le interrogó y puntualizó: «Esa orden que usted anuncia públicamente es inconstitucional y no se debe cumplir. Dedíquele mejor el tiempo que le resta a su gobierno al restablecimiento de la seguridad interna.

El partido Centro Democrático trinó:

«Señor Gustavo Petro

No pretenda confundir a la opinión pública y al pueblo colombiano: Nicolás Maduro es un dictador que no representa al bravo pueblo hermano de Venezuela, sino que es su tirano y usurpador. Él ha originado una grave crisis humanitaria y ha convertido al país más rico del continente en el segundo más pobre, causando el desplazamiento de millones de venezolanos.

No sea irresponsable al pretender instrumentalizar a las Fuerzas Armadas de Colombia, comprometidas con la defensa de la Constitución y el estado de derecho, para defender a un tirano acusado de narcotráfico y líder del Cártel de los Soles, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de US$50 millones.

No se equivoque, señor Gustavo Petro: usted no está por encima de la Constitución y la ley. Ordenar a las Fuerzas Armadas de Colombia que empuñen las armas para defender al dictador de Venezuela es traición a la patria.

En lugar de tratar de llevar a Colombia a una guerra insensata, presidente, debería contarle a los colombianos cuál es su compromiso secreto con el dictador Maduro que pueda comprometer la soberanía e intereses de Colombia».

La senadora María Fernanda Cabal señaló:

«Mientras los terroristas atacan La Vega en el Cauca, Petro pretende usar las FFMM al servicio de la narco dictadora del jefe del cartel de los soles. Ánimo Colombia tenemos que derrotar a este charlatán amigo de dictadores.

La congresista de Centro Democrático también indicó: Petro, defender el régimen narco-asesino de Nicolás Maduro es traición a la Patria. Usted no pasará por encima del Estado y en su defensa a Maduro no representa a los colombianos.

Las http://FF.MM deben defender la vida, bienes y honra de los colombianos, no al dictador amigo y socio suyo por el que ofrecen $50 millones de dólares.

En otra nota, la Senadora le interrogó:

¿Petro esta es la razón de su defensa al criminal Nicolás Maduro?

¿Cómo fue el apoyo que le dieron en Venezuela?

Recuerde que le quedan horas a su amigo y socio Maduro.

Por su parte, el exministro Juan Carlos Pinzón Bueno señaló:

«Presidente NO se equivoque. No sea irresponsable con Colombia. Ud ha decidido de frente, entrar en alianza con la narcodictadura de Maduro, que ha estado aliada con el crimen organizado y los grupos terroristas que atentan contra el pueblo colombiano.

El narcosocialismo del Siglo XXI se fundamenta en el caos, el empobrecimiento, la persecución política, la violencia y la destrucción institucional. El pueblo es el que sufre para que el régimen se consolide. ¿Es esto lo que Ud persigue para Colombia?

Puede más su ideología neocomunista, así como la corrupción rampante de todo lo que lo rodea, que su deber como Presidente de República.

Las gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia tienen el deber constitucional de obedecer, pero no tienen la obligación de acompañar la violación a la Constitución, ni una alianza narcopolitica. Si algo están obligadas a hacer, es a defender a los colombianos y al imperio de la ley.

Cuidado con dar órdenes ilegales e inconstitucionales, no se equivoque.

Es Ud famoso en el mundo de la guerra, por cobarde y sinuoso, pero si quiere, en su desesperación y extasis, llevar a nuestro pueblo a conflictos externos. Su actitud es propia de la locura y el insaciable deseo de poder.

No sea cruel con la Patria. Aunque Ud lo único que ha hecho es atentar contra el país. Reflexione, cambie, no le hago más daño a los colombianos».

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia trinó:

La nueva resiliencia

Ver a tantos colombianos respaldar al presidente Uribe en las calles de Colombia es una muestra de lo mucho que la ciudadanía lo quiere, le duele y le indigna lo que está pasando. Y no es para menos. Ha pasado desapercibida que la verdadera intención del proceso es vincular a Uribe con el paramilitarismo. Ese que él desmontó. Lo primero para configurar un soborno de testigos es determinar si lo que decían los testigos era cierto. Si lo que dicen es mentira, es absolutamente imposible el delito. La esencia del delito de soborno de testigos es el engaño, lograr que un testigo mienta o calle total o parcialmente la verdad. Los testigos que supuestamente Uribe sobornó lo son de oídas, no conocen al presidente pero de manera general pretenden vincularlo al paramilitarismo. Eso es falso, pero con esta condena, convierten esas mentiras en verdades.

Es un ataque sólido de la izquierda representada en el senador Cepeda y Petro, quien nombró a Montelagre -la víctima- de ministro de justicia para presionar la sentencia. Con esto, finalmente, como han querido, sacan a Uribe de la contienda política. Luego, en un acto magnánimo le ofrecerán impunidad a Uribe a cambio de la impunidad de los camaradas criminales.

Aunado al atentado contra Miguel el escenario es grave. Hay una tremenda amenaza de exterminio de la oposición. Al inicio del periodo electoral no es una coincidencia, es una estrategia.

Me conmueve cómo nuestro país se esfuerza por mantenerse en pie. Lo hemos hecho tantas veces, ante circunstancias tan difíciles y dolorosas que ya parece una característica de nuestra nacionalidad. Ser colombiano es ser resiliente. Pero tengo la impresión de que nació una nueva resiliencia.

Muchas sociedades se vencen fácilmente: los ciudadanos se asustan ante las circunstancias hostiles, y con toda razón empiezan a verse empresarios que buscan pasar sus negocios a otros países. Jóvenes que se empeñan en irse a otro país, madres que sueñan con que se vayan. Académicos que jamás regresan, ni consideraría hacerlo… así fue en los 90s, hoy pasa algo distinto. La gran mayoría de los colombianos queremos quedarnos, queremos vivir en Colombia, soñamos con que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir acá. Tendrá que ver con que ya vivimos el desplazamiento y los éxodos, y hoy más que nunca valoramos tener nuestro país.

En el pasado aguantamos, resistimos, pero dejábamos que la inercia siguiera. Pasábamos de una circunstancia mala a otra, y nuestro esfuerzo era resistirlo. Se normalizó la violencia, aprendimos a vivir en la dificultad, casi que aceptamos que esa vida en medio de la violencia, en el horror, era nuestro destino irremediable. Hasta que llegó Uribe. Un líder que logró movernos para demostrarnos que unidos éramos capaces de escribir nuestro futuro: no los violentos, no los corruptos; los ciudadanos.

Esta nueva Colombia resiliente no espera, se manifiesta. Esta sociedad resiliente no se deja gobernar, decide. Esta juventud resiliente no se somete, propone. Esa fue la Colombia que vi en las calles, una Colombia decidida, una Colombia resiliente, una Colombia berraca.

Nos quieren quitar al presidente Uribe, pero ya de él aprendimos a no dejar nuestro futuro descuidado, aprendimos que a la Colombia la amamos no solo con el corazón, sino con el cuerpo entero, con lo que hacemos. Nuestra lucha hoy tiene muchas causas, tiene cabezas, piernas y tiene la fuerza para transformar a Colombia. Lo sentimos en la calle, lo vivimos en el abrazo ciudadano. Con nuestras manifestaciones logramos que nos oigan, con nuestro voto defenderemos a Uribe y con nuestra victoria consolidaremos el camino que Colombia necesita: seguridad, desarrollo y una democracia libre. Las marchas demuestran que Colombia no cae. Unidos y firmes.

Paloma Valencia

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales Colombianos, ANDI, Bruce Mac Master, advirtió que «no existe ningún escenario en el cual Colombia y su Estado puedan y deban apoyar a Nicolás Maduro» añadió: «No sólo se trata de una larga dictadura, la que se ha vivido en Venezuela, sino se trata de un régimen que ha demostrado especial, complacencia y complicidad con el narcotráfico y la corrupción».

Igualmente indicó que «no hay lugar, amiguismos o identificaciones ideológicas, cuando se trata de líderes antidemocráticos y profundamente cercanos a actividades criminales que incluyen la protección de grupos terroristas que han afectado a la población colombiana por años».

La senadora Angélica Lozano Correa:

«Presidente, el único ejército de Colombia son las fuerzas del estado en que hombres y mujeres en tierra, mar y aire velan por los colombianos.

Maduro se robó las elecciones en Venezuela, ni siquiera representa a su país. El lugar de nuestro país está con la ciudadanía venezolana, víctima de su dictador, no con Maduro».