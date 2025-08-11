    • Bogotá

    Bogotá brinda facilidades de pago para ponerse al día con multas de tránsito

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Facilidades de pago para ponerse al día con multas de tránsito BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ofrece a la ciudadanía diferentes alternativas para ponerse al día con las obligaciones de tránsito, de forma fácil, segura y sin intermediarios. ¡Toma nota!

    Cursos pedagógicos con descuento en comparendos en Bogotá

    Los infractores pueden acceder a un curso pedagógico gratuito, que promueve la reflexión y el compromiso con la seguridad vial. Al tomar el curso y pagar oportunamente, es posible obtener descuentos de hasta el 50 % sobre el valor del comparendo.

    ¿Cómo acceder al curso pedagógico en Bogotá?

    • Estar inscrito en el RUNT.
    • Agendar previamente el curso, sin costo, en www.movilidadbogota.gov.co o en la plataforma Mi Movilidad a un clic.
    • Para más información, comunicarse al (601) 364 9400, opción 2.

    Puntos habilitados para realizar el curso pedagógico en Bogotá

    • Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.
    • Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
    • C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.
    • C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
    • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

    Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

    Descuentos a comparendos notificados en vías de Bogotá

    • 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
    • 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

    Descuentos a comparendos electrónicos en Bogotá

    • 50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
    • 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

    Acuerdos de pago: otra opción para ponerse al día con Bogotá

    Las personas que no puedan pagar el valor total del comparendo pueden acceder a un acuerdo de pago con los siguientes requisitos:

    • Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
    • Certificación bancaria (no mayor a 30 días).
    • Certificación laboral (no mayor a 30 días).
    • Para personas independientes: declaración de renta o certificación de ingresos.
    • Copia de un recibo de servicio público del lugar de residencia.
    • Declaración juramentada ante notario sobre la existencia o no de bienes a su nombre.

    Condiciones del acuerdo

    • No haber sido reportado en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.
    • No haber incumplido acuerdos anteriores.
    • Pagar una cuota inicial del 40 % del valor total dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.

    Todos los trámites se hacen directamente en la página www.movilidadbogota.gov.co o en Mi Movilidad a un clic, sin intermediarios.

