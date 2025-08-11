Bogotá brinda facilidades de pago para ponerse al día con multas de tránsito

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ofrece a la ciudadanía diferentes alternativas para ponerse al día con las obligaciones de tránsito, de forma fácil, segura y sin intermediarios. ¡Toma nota!

Cursos pedagógicos con descuento en comparendos en Bogotá

Los infractores pueden acceder a un curso pedagógico gratuito, que promueve la reflexión y el compromiso con la seguridad vial. Al tomar el curso y pagar oportunamente, es posible obtener descuentos de hasta el 50 % sobre el valor del comparendo.

¿Cómo acceder al curso pedagógico en Bogotá?

Estar inscrito en el RUNT.

Agendar previamente el curso, sin costo, en www.movilidadbogota.gov.co o en la plataforma Mi Movilidad a un clic.

Para más información, comunicarse al (601) 364 9400, opción 2.

Puntos habilitados para realizar el curso pedagógico en Bogotá

Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.

Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.

C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.

C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Descuentos a comparendos notificados en vías de Bogotá

50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Descuentos a comparendos electrónicos en Bogotá

50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Acuerdos de pago: otra opción para ponerse al día con Bogotá

Las personas que no puedan pagar el valor total del comparendo pueden acceder a un acuerdo de pago con los siguientes requisitos:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Certificación bancaria (no mayor a 30 días).

Certificación laboral (no mayor a 30 días).

Para personas independientes: declaración de renta o certificación de ingresos.

Copia de un recibo de servicio público del lugar de residencia.

Declaración juramentada ante notario sobre la existencia o no de bienes a su nombre.

Condiciones del acuerdo

No haber sido reportado en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

No haber incumplido acuerdos anteriores.

Pagar una cuota inicial del 40 % del valor total dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.

Todos los trámites se hacen directamente en la página www.movilidadbogota.gov.co o en Mi Movilidad a un clic, sin intermediarios.