Bogotá eligió los representantes de organizaciones ante los Consejos Locales
Foto: IDIGER
La participación de la comunidad en la gestión del riesgo es fundamental, es por esto que mediante un proceso transparente y accesible para todas las personas, se realizó la jornada de elección de quienes representarán a la comunidad ante los Consejos Locales de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Bogotá, para el periodo 2025-2029. Este proceso fue liderado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).
El proceso se dividió en tres fases principales, la socialización y sensibilización desde el 14 de enero hasta el 22 de julio. Del 14 de mayo al 10 de junio, se abrió la etapa de inscripciones de candidatos, candidatas y votantes, y entre el 11 y el 26 de junio, el equipo del IDIGER realizó la revisión documental para el cumplimiento de los requisitos y se permitieron las subsanaciones autorizadas por la norma.
La jornada de votación finalizó el 27 de junio para lo cual se adoptó un modelo mixto:
- Votación digital se llevó a cabo en 19 localidades.
- Votación presencial en la localidad de Sumapaz.
- Votación digital asistida, por parte del equipo de gestión local del IDIGER.
El proceso concluyó con una alta y valiosa participación:
- Se inscribieron un total de 436 organizaciones.
- Fueron habilitados 289 electores.
- 263 participantes emitieron su voto.
El escrutinio realizado el lunes 28 de julio, reflejó empates en las localidades de Antonio Nariño y La Candelaria. Se resolvió esta situación en presencia de la Veeduría Distrital y la Personería, mediante un sorteo en una urna de vidrio.
Finalmente, el 31 de julio se publicaron los resultados del escrutinio, junto con las actas digitales, en la página oficial del IDPAC – Consúltalas acá. En aplicación de la Resolución 053 de 2025 del IDIGER, entre los meses de agosto y septiembre se llevarán a cabo las reuniones locales para la constitución del nodo territorial de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (RSGRCC).
El cronograma de los eventos, será publicado el 12 de agosto del año en curso, y se espera contar con la participación de todas las personas, organizaciones y procesos que se encuentren involucrados en la gestión del riesgo de cada localidad.
La entidad agradece y felicita a todas las organizaciones y personas que hicieron de este proceso un éxito. Su compromiso y participación son fundamentales para la gestión del riesgo y el cambio climático en nuestra ciudad. El objetivo es seguir trabajando por un futuro más seguro y resiliente.