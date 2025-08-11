Bogotá eligió los representantes de organizaciones ante los Consejos Locales

Foto: IDIGER

La participación de la comunidad en la gestión del riesgo es fundamental, es por esto que mediante un proceso transparente y accesible para todas las personas, se realizó la jornada de elección de quienes representarán a la comunidad ante los Consejos Locales de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Bogotá, para el periodo 2025-2029. Este proceso fue liderado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

El proceso se dividió en tres fases principales, la socialización y sensibilización desde el 14 de enero hasta el 22 de julio. Del 14 de mayo al 10 de junio, se abrió la etapa de inscripciones de candidatos, candidatas y votantes, y entre el 11 y el 26 de junio, el equipo del IDIGER realizó la revisión documental para el cumplimiento de los requisitos y se permitieron las subsanaciones autorizadas por la norma.

La jornada de votación finalizó el 27 de junio para lo cual se adoptó un modelo mixto:

Votación digital se llevó a cabo en 19 localidades. Votación presencial en la localidad de Sumapaz. Votación digital asistida, por parte del equipo de gestión local del IDIGER.

El proceso concluyó con una alta y valiosa participación:

Se inscribieron un total de 436 organizaciones.

Fueron habilitados 289 electores.

263 participantes emitieron su voto.

El escrutinio realizado el lunes 28 de julio, reflejó empates en las localidades de Antonio Nariño y La Candelaria. Se resolvió esta situación en presencia de la Veeduría Distrital y la Personería, mediante un sorteo en una urna de vidrio.

Finalmente, el 31 de julio se publicaron los resultados del escrutinio, junto con las actas digitales, en la página oficial del IDPAC – Consúltalas acá. En aplicación de la Resolución 053 de 2025 del IDIGER, entre los meses de agosto y septiembre se llevarán a cabo las reuniones locales para la constitución del nodo territorial de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (RSGRCC).

El cronograma de los eventos, será publicado el 12 de agosto del año en curso, y se espera contar con la participación de todas las personas, organizaciones y procesos que se encuentren involucrados en la gestión del riesgo de cada localidad.

La entidad agradece y felicita a todas las organizaciones y personas que hicieron de este proceso un éxito. Su compromiso y participación son fundamentales para la gestión del riesgo y el cambio climático en nuestra ciudad. El objetivo es seguir trabajando por un futuro más seguro y resiliente.