Del 11 al 15 de agosto Bogotá vibrará con el Grand Prix Panamericano de Billar en el Festival de Verano

Del 11 al 15 de agosto, el Parque Recreodeportivo El Salitre de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa será escenario del Grand Prix Panamericano de Billar, un evento de talla continental que reunirá a cerca de 300 de los mejores jugadores de billar a tres bandas del continente. Durante cinco días, los asistentes podrán disfrutar de enfrentamientos de alto nivel en un ambiente de competencia y espectáculo deportivo.

Además de los duelos principales, el certamen ofrecerá una exhibición de billar artístico, demostraciones de semilleros del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la participación de reconocidos billaristas históricos de Bogotá, quienes aportarán experiencia y emoción a esta fiesta deportiva. Será una oportunidad única para ver en acción a figuras emblemáticas y nuevas promesas del billar en un solo lugar.

La entrada será libre para todos los amantes de este deporte, quienes podrán ingresar entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m. al coliseo del PRD, ubicado en la localidad de Barrios Unidos. Este evento hace parte de la programación oficial del Festival de Verano 2025, consolidando a Bogotá como una ciudad que respalda el deporte en todas sus disciplinas.