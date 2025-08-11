Así opera la medida de pico y placa en Bogotá del 11 al 15 de agosto de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 11 al viernes 15 de agosto de 2025 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 11 al 15 de agosto

Lunes 11 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 12 de agosto: circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 13 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 14 de agosto: circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 15 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 16 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 17 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.