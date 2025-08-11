Director de la UNP sobre esquema de seguridad de Miguel Uribe: «Cumplimos con todo el cubrimiento con las personas que tenían que estar”

–El director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez, descartó fallas en el esquema de seguridad que hubiesen facilitado el atentado que le causó la muerte al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, como lo han sugerido algunos críticos.

“Nosotros hemos revisado todos nuestros procesos, nuestros protocolos y hemos encontrado que cumplimos con todos lo que tiene que ver con el cubrimiento con las personas que tenían que estar”, afirmó Rodríguez en declaraciones a los medios en la Casa de Nariño.

Subrayó que «tuvieron el equipo adecuado, los vehículos funcionales, el armamento y la munición, todo en su debido estado correcto de funcionamiento”.

Y puntualizó: “Otras cosas digamos que fueron lamentables coincidencias para ese día que hubo una distribución que se hizo en la coordinación que tenía el jefe del esquema que era una persona de la Policía con el mismo doctor Uribe Turbay para determinar cómo se distribuían las personas, habían unas personas que estaban trasnochadas del día anterior lamentablemente y pues habían otras personas que se quedaron cubriendo a su núcleo familiar”.

Advirtió que de todas maneras la Fiscalía y la Procuraduría adelantan las investigaciones de rigor y que «igualmente la Unidad Nacional de Protección adelanta una investigación interna”.

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, confirmó la verificación y cumplimiento de los lineamientos establecidos para el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay. El esquema, de carácter mixto y liderado por la Policía Nacional, fue… pic.twitter.com/Z4uQpjfmUz — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) August 11, 2025

Previamente, en su cuenta en X, Augusto Rodríguez a nombre de la Unidad Nacional de Protección lamentó profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay y se solidarizó con su familia y seres queridos.

Admeás indicó: «En este difícil momento, debemos mantenernos firmes en nuestro propósito de fortalecer las instituciones y la convivencia pacífica. La violencia y la intolerancia deben ser reemplazadas por diálogo y respeto mutuo. Solo así lograremos un futuro en el que la justicia y la paz prevalezcan en todos los rincones de Colombia».