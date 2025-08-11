Paso a paso para hacer una cometa con materiales reciclables y reutilizables

Foto: Secretaría de Ambiente.

Te presentamos los pasos entregados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) para la elaboración de una de estas con materiales reciclables y reutilizables.

Se trata de una manualidad muy sencilla en papel periódico, sin bolsas o materiales de plástico, para cuidar el medioambiente. ¡Toma nota y anímate a construir una en compañía de tus seres queridos!

Los materiales para hacer una cometa casera son los siguientes:

Papel periódico. Pita o cuerda. Palos de balso. Pegante en barra. Tijeras. Regla.

A continuación, pasos e imágenes de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) para la fabricación de una cometa con materiales reciclables y reutilizables:

1.Toma una hoja de papel periódico y ábrela tan grande como quieras para elaborar la cometa.

2.Usando la regla, dibuja una cruz en el papel y une cada extremo formando un diamante.

3.Recorta las esquinas superiores e inferiores del papel a cuatro centímetros de la margen dibujada previamente, esto permitirá hacer el pliegue del papel más adelante.

4.Corta los palos al tamaño de la cruz.

5.Usando la pita, une los palos de balso en el centro y luego une cada extremo formando nuevamente el diamante.

6.Ubica el diamante de palo y pila sobre el papel y dobla las esquinas de papel sobrante hacia el centro. Pégalas con el pegante en barra.

7.Luego, por el lado contrario, usa la pita para amarrar las cuatro esquinas desde la punta hasta el centro.

8.Para hacer la cola, recorta varias tiras largas de papel y pégalas a la punta inferior de la cometa.

Recomendaciones para elevar cometa en Bogotá

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) invita a la ciudadanía a hacer una correcta disposición de la cometa (y del papel usado para su fabricación), en el contenedor o bolsa de materiales reciclados (blanco). Los palos de balso pueden reutilizarse o disponerse en la bolsa de material orgánico (verde).

Te puede interesar: Distrito rescató a dos perros abandonados en una terraza en San Cristóbal

Asimismo, la entidad recuerda a la ciudadanía que no está permitido volar cometas en humedales, parques de montaña y otras áreas protegidas, ya que estas zonas son espacios de conservación y hábitat de fauna silvestre vulnerable. Adicionalmente, las cuerdas de las cometas pueden causar graves daños, especialmente a las aves.

¿Qué puedo hacer para prevenir accidentes durante un vendaval?

Un vendaval es un viento fuerte que puede levantar techos, tumbar árboles y dañar cables o estructuras. Por eso, es importante tomar las siguientes precauciones: