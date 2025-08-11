    • Bogotá

    Paso a paso para hacer una cometa con materiales reciclables y reutilizables

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Cómo hacer cometa con materiales reciclables y reutilizables BogotáFoto: Secretaría de Ambiente.

    Te presentamos los pasos entregados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) para la elaboración de una de estas con materiales reciclables y reutilizables.

    Se trata de una manualidad muy sencilla en papel periódico, sin bolsas o materiales de plástico, para cuidar el medioambiente. ¡Toma nota y anímate a construir una en compañía de tus seres queridos!

    Los materiales para hacer una cometa casera son los siguientes: 

    1. Papel periódico.
    2. Pita o cuerda.
    3. Palos de balso.
    4. Pegante en barra.
    5. Tijeras.
    6. Regla.

    A continuación, pasos e imágenes de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) para la fabricación de una cometa con materiales reciclables y reutilizables: 

    1.Toma una hoja de papel periódico y ábrela tan grande como quieras para elaborar la cometa.

    2.Usando la regla, dibuja una cruz en el papel y une cada extremo formando un diamante.

    Cómo hacer cometa con materiales reciclables y reutilizables Bogotá

    3.Recorta las esquinas superiores e inferiores del papel a cuatro centímetros de la margen dibujada previamente, esto permitirá hacer el pliegue del papel más adelante.

    Cómo hacer cometa con materiales reciclables y reutilizables Bogotá

    4.Corta los palos al tamaño de la cruz.

    5.Usando la pita, une los palos de balso en el centro y luego une cada extremo formando nuevamente el diamante.

    Cómo hacer cometa con materiales reciclables y reutilizables Bogotá

    6.Ubica el diamante de palo y pila sobre el papel y dobla las esquinas de papel sobrante hacia el centro. Pégalas con el pegante en barra.

    Cómo hacer cometa con materiales reciclables y reutilizables Bogotá

    7.Luego, por el lado contrario, usa la pita para amarrar las cuatro esquinas desde la punta hasta el centro.

    Cómo hacer cometa con materiales reciclables y reutilizables Bogotá

    8.Para hacer la cola, recorta varias tiras largas de papel y pégalas a la punta inferior de la cometa.

    Cómo hacer cometa con materiales reciclables y reutilizables Bogotá

    Recomendaciones para elevar cometa en Bogotá

    La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) invita a la ciudadanía a hacer una correcta disposición de la cometa (y del papel usado para su fabricación), en el contenedor o bolsa de materiales reciclados (blanco). Los palos de balso pueden reutilizarse o disponerse en la bolsa de material orgánico (verde).

    Asimismo, la entidad recuerda a la ciudadanía que no está permitido volar cometas en humedales, parques de montaña y otras áreas protegidas, ya que estas zonas son espacios de conservación y hábitat de fauna silvestre vulnerable. Adicionalmente, las cuerdas de las cometas pueden causar graves daños, especialmente a las aves.

    ¿Qué puedo hacer para prevenir accidentes durante un vendaval?

    Un vendaval es un viento fuerte que puede levantar techos, tumbar árboles y dañar cables o estructuras. Por eso, es importante tomar las siguientes precauciones: 

    • Asegura techos, cubiertas y estructuras livianas en viviendas o edificios.
    • Aléjate de los árboles, pueden caer.
    • Vigila postes y cables, reporta si ves riesgos.
    • Cierra y asegura puertas y ventanas exteriores.
    • No subas a andamios, ni techos durante el viento fuerte.
    • Evita refugiarte junto a muros o árboles.
    • Quédate en casa y no salgas hasta que pase el vendaval.
    • Llama la Línea de Emergencias 123 en caso de emergencia.

