Procurador repudia crimen de Miguel Uribe y urge esclarecerlo por bien de Colombia y su democracia

–Tras lamentar el deceso y expresar sus condolencias a la familia, el procuraduría General de la Nación, Gregorio Eljach, urgió a las autoridades competentes esclarecer en el menor tiempo posible, por bien de Colombia y de su proceso democrático, el crimen del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

«Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, su hijo y familiares, a su partido y a su militancia, por su deceso, originado en hechos repudiables que esperamos sean esclarecidos en el menor tiempo posible por el bien de Colombia y de su proceso democrático», precisó el jefe del Ministerio Público en un mensaje en su cuenta en X.

Añadió que «hoy más que nunca se hace necesario dejar de lado la pugnacidad y la polarización, y propender para que encontremos como país espacios de diálogo, de consensos, y que nos acerquen a la paz y a la reconciliación, que nos alejen de la violencia que hoy nos enluta como Nación».

Finalmente, el procurador indicó: «Reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, con nuestra democracia e instamos a los líderes de todos los partidos y a los colombianos en general a avanzar en un proceso electoral en paz».