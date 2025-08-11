Procurador General invita a los colombianos a suscribir un consenso por la vida tras muerte de Miguel Uribe Turbay

–El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a todos los líderes del país, de los sectores público y privado, y a cada colombiano, donde quiera que esté, a decretar la paz en sus corazones y suscribir un consenso por la vida.

“En nombre de la sociedad toda a la que represento, les pido de manera categórica, le pido al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro, quien representa la unidad de la Nación, a que en este momento tan difícil para los colombianos, acepten suscribirlo y, lo más importante, que sea cumplido por todos”, precisó.

“Les propongo a todos un acuerdo moral que nos una como colombianos, reconociendo la vida como nuestro bien más preciado”, señaló Eljach Pacheco.

El jefe del Ministerio Público y un grupo de funcionarios se reunieron este lunes en la plazoleta de la entidad, con el único objetivo de rendir un sentido homenaje al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien falleció en Bogotá víctima de un atentado contra su vida el pasado 7 de junio.

Con la entereza que exigía el momento, y notablemente afligido, el Procurador lideró el acto y dedicó unas sentidas palabras al esposo y padre de familia y al hombre con quien compartió durante varios años en el Congreso de la República.

“Me preguntaba esta madrugada cuando supe la noticia de Miguel si estamos condenados ineludiblemente a vivir por siempre en la violencia y no, no lo creo, por eso extiendo la invitación para que entre todos hagamos algo para detener este desenfreno que solo deja odio y dolor”, sostuvo el Procurador General.

“Sé lo que millones de colombianos están sintiendo hoy en sus corazones, porque yo también lo estoy sintiendo (…) Mi solidaridad en ese dolor profundo de su esposa, sus hijos, sus familiares, amigos y seguidores, que sé cuánto lo aman”, afirmó Eljach Pacheco.

El Procurador manifestó su dolor por una violencia que cobró de nuevo la vida de otro líder político del país y rechazó que se sigan presentando acciones que no tienen justificación dentro de una sociedad necesitada de señales de paz.

“Pensé que nunca más volveríamos a vivir momentos tan aciagos”, afirmó, mientras rememoró a quienes en el pasado también murieron asesinados de manera infame por las balas: Jorge Eliécer Gaitán Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, “ellos merecen nuestro respaldo y reconocimiento”.

“Si nos tocó a nosotros, hagamos todo para que no les toque a nuestros hijos y nietos vivir estas mismas experiencias”, invitó.

“Sellemos con la sangre de este mártir de la democracia el consenso por la defensa de la vida. No debe haber una sola gota más de sangre derramada en este país y menos por razones electorales (…) Basta ya del miedo, de la angustia, de la zozobra, del sufrimiento y de la muerte: consenso en defensa de la vida”, sentenció.

Después de un sentido minuto de silencio, tanto el Procurador General como los servidores lanzaron globos blancos al cielo como muestra de solidaridad, de empatía y de rechazo contra los violentos. Al final se encendió una luz para que desde todas las entidades se trabaje por el bienestar del país.