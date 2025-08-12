Miguel Ángel Rodríguez luchará por el bronce en los Juegos Mundiales de Squash

Foto: IDRD

El Equipo Bogotá sigue mostrando su liderazgo en competencias, torneos y certámenes deportivos esta vez con Miguel Ángel Rodríguez, quien disputó un intenso y exigente partido de 83 minutos en el torneo de squash en los Juegos Mundiales de Chengdú en China. El colombiano llegó hasta en la semifinal con 2-3 en parciales 12-10, 6-11, 11-5, 3-11 y 8-11, en un duelo marcado por la entrega, la técnica y la emoción punto a punto.

A pesar de la derrota, Rodríguez mantiene viva la esperanza de subirse al podio. Su próximo reto será enfrentar al húngaro Balasz Farkas en el partido por la medalla de bronce. El europeo viene de imponerse con autoridad al suizo Dimitri Steinmann con parciales de 11-7, 11-7 y 11-1, por lo que se anticipa un choque de alto nivel y grandes exigencias físicas.

La actuación de Miguel Ángel en este certamen ha sido motivo de orgullo para Bogotá y Colombia. Su desempeño, garra y constancia lo han ratificado como uno de los referentes del squash en el país, inspirando a las nuevas generaciones que sueñan con dejar huella en el deporte internacional.