Conozca las señales de alerta para evitar ser víctima de hurto en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

Se trata del uso que le vienen dando los delincuentes a motocicletas sobre andenes y senderos peatonales para sorprender a los ciudadanos, cometer hurtos y escapar rápidamente.

“Cualquier motociclista que esté transitando por un sendero peatonal, en una ciclorruta o en un parque, está haciendo algo contrario a la norma. Esa conducta no puede normalizarse. Estando alertas podemos reducir las oportunidades de los delincuentes”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Ante este comportamiento, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, además de coordinar con la Policía de Bogotá acciones concretas para frenar este comportamiento delictivo, también hace un llamado a la ciudadanía para reconocer estas señales de riesgo, actuar con precaución y reportar de inmediato.

¿Cuál es el patrón delictivo?

Motociclistas que circulan o se estacionan sobre andenes y senderos peatonales sin justificación.

Personas que se aproximan a transeúntes que están usando su celular o revisando pertenencias.

Maniobras bruscas o aceleraciones repentinas cerca de peatones para ejecutar el hurto.

Huida inmediata por vías alternas, ciclorutas o calles estrechas donde la moto tiene ventaja.

Este comportamiento, además de ser una infracción grave al Código Nacional de Tránsito que genera una multa equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la inmovilización del vehículo, también se ha convertido en una modalidad de hurto en distintos puntos de la ciudad.

Recomendaciones

Ante este escenario, la secretaría lanza una serie de recomendaciones para ayudar a la ciudadanía a detectar esas señales de alerta que permitan disminuirle las oportunidades a los delincuentes:

Estar alerta ante cualquier moto en andenes o senderos. Un motociclista en un espacio exclusivo de peatones es una señal de alarma. No es normal, no es permitido y puede anticipar un riesgo. Alejarse de la trayectoria de la moto. Al observar una moto acercándose por un andén, cambiar de dirección o tomar distancia para evitar quedar frente al vehículo o a su alcance. Evitar manipular el celular en zonas con riesgo. Los delincuentes aprovechan segundos de distracción. Si presenció un hurto, llamar inmediatamente a Línea de Emergencias 123. Se debe proporcionar datos que no puedan ser modificados con facilidad, como: placa de la moto, color del casco, color de la moto, marca o referencia (si la reconoce), descripción de los ocupantes y dirección de la huida. Estos datos aumentan la posibilidad de localizar a los responsables. Si el motociclista no comete un hurto, pero circula por el andén: también se debe reportar.

Este comportamiento es una infracción y un riesgo para otros ciudadanos. La denuncia temprana ayuda a prevenir futuros delitos.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) invita a los ciudadanos a no normalizar este comportamiento y a reportarlo siempre. Reconocer el patrón, protegerse y denunciar es clave para reducir esta modalidad delictiva y cuidar el espacio público.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.