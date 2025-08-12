Trabajo sí hay Bogotá: Feria de Empleo con 500 vacantes este martes 12 de agosto

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 500 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en sectores de tecnología, turismo, salud, construcción e industrias creativas. Asiste este martes 12 de agosto de 2025, a la Feria de Empleo par Jóvenes de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en en el Centro Internacional. Hay cargos sin experiencia previa. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con empresas aliadas, ofrece 500 vacantes laborales con y sin experiencia. Asiste si tienes entre 18 y 28 años a la Feria de Empleo de ‘Talento Capital’. La jornada se llevará a cabo en la carrera 13 # 27 -00, local 12, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Hay puestos o vacantes laborales disponibles en sectores de tecnología, salud, construcción, turismo e industrias creativas en Bogotá. Recuerda llevar tu documento de identidad y varias hojas de vida impresas.

Conoce detalles de la convocatoria de ‘Talento Capital’ este martes 12 de agosto, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.