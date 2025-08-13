Colombia, Perú y Ecuador emprenden operaciones conjuntas en la triple frontera en la Amazonía

–Las fuerzas militares colombianas, ecuatorianas y peruanas definieron una hoja de ruta para combatir el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilícito de armas, la migración, el contrabando y el tráfico de flora y fauna en el área limítrofe de las tres naciones, mediante operaciones conjuntas en áreas que fueron definidas de manera previa.

Las acciones serán combinadas, sostenidas, articuladas y simultáneas a lo largo de la triple frontera. Cada país aportará capacidades humanas y técnicas en procura de la seguridad regional, aplicando una estrategia propia luego de analizar e intercambiar por más de un año información de inteligencia.

De acuerdo con lo acordado en el marco de la Tripartita de Inteligencia Militar Colombia – Ecuador – Perú, celebrada en la ciudad de Puerto Leguízamo (Putumayo) con la participación de los mandos militares de las tres naciones, que comparten jurisdicción territorial en la triple frontera, se espera atacar las principales fuentes de financiación ilícitas de los grupos al margen de la ley.

En este encuentro, que se convierte en el primero de este tipo, las delegaciones de los tres países concertaron instrumentos esenciales para fortalecer la seguridad fronteriza y la cooperación binacional, que redunden en la tranquilidad de sus pobladores y contribuyan a la seguridad regional.

La Tripartita surge a partir de los mecanismos de intercambio de información y de cooperación que adelanta Colombia con naciones de la región, y que se vienen adelantando hace más de dos décadas en la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron).

En la zona operan los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y una estructura criminal ecuatoriana denominada Los Lobos, ambas asociadas con la minería ilegal.