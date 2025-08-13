Mueren tres militares y cuatro más quedan heridos en ataque con drones de disidencias de las Farc en el río Naya, en el Valle

–Un suboficial y tres soldados fueron asesinados en un ataque indiscriminado con dones cargados con explosivos ejecutado por supuestos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en un puesto de control fluvial ubicado en la margen del río Naya, sector Pastico, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

En la acción terrorista también resultaron heridos dos soldados profesionales y dos infantes de marina de la Armada Nacional, quienes fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales del puerto de Buenaventura.

Las víctimas mortales fueron el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz.

El comando de la Tercera División del Ejército Nacional informó que en principio, la acción terrorista es atribuida al grupo armado organizado residual estructura Jaime Martínez, y fue dirigida contra soldados del Batallón de Infantería N.° 56 y contra personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 24 de la Fuerza Naval del Pacífico.

Añadió que de manera inmediata, se coordinó con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación seccional Buenaventura para la realización de los actos urgentes correspondientes.

En el comunicado, el Ejército Nacional lamenta profundamente la irreparable pérdida de sus hombres, héroes de la patria que ofrendaron su vida en estricto cumplimiento de la misión constitucional. «Extendemos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familias y allegados. Un equipo especializado de la Dirección de Familia del Ejército Nacional ha sido dispuesto para acompañarlos y brindarles el apoyo necesario en este difícil momento», puntualizó.

El mando militar indica igualmente que las tropas de la Tercera División intensificarán las operaciones ofensivas en la zona con el objetivo de ubicar, capturar y judicializar a los responsables de este acto criminal, al tiempo que se reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del litoral pacífico caucano y vallecaucano.