Se activa plan de choque para combatir la inseguridad en tres corredores viales estratégicos del país

–El Gobierno nacional emprendió un plan de choque con un mayor despliegue de capacidades humanas y técnicas contra la inseguridad en tres ejes viales considerados claves en el desarrollo del país, anunciaron los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; y de Transporte, María Fernanda Rojas.

La estrategia tiene por objetivo garantizar la seguridad de transportadores y usuarios, para lo cual se pondrá en operación un número significativo de drones, antidrones y vehículos tácticos, junto con un aumento sustancial de efectivos en la vía Quibdó – Medellín, en el corredor vial del sur del Cesar y en la vía Panamericana, en particular, el proyecto vial estratégico Estanquillo – Popayán.

Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, casi el 60 % de las acciones criminales en carreteras son ejecutadas por el Eln, luego vienen las disidencias criminales y, por último, el ‘clan del Golfo’. «Frente a ello, determinamos y priorizamos las áreas donde debemos enfocar el mayor esfuerzo y las capacidades diferenciales que debemos colocar”, precisó Sánchez Suárez.

Añadió que “el esquema se fortalecerá con incentivos a denuncias por parte de trabajadores del gremio transportador. Para ello se divulgará un cartel de los más buscados, con los rostros de los que cometen delitos relacionados con hurto y piratería terrestre en las vías del país».

El ministro reveló que estrategias similares han permitido que en el transcurso del año los hombres y mujeres de la fuerza pública hayan incautado cerca de 100 toneladas de estupefacientes en las carreteras del país, equivalentes al 25 % del total de los decomisos a nivel nacional.

La ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que en el plan de choque se priorizan corredores críticos y acciones en vía para para quienes mueven la economía.

“Las carreteras son la circulación de los servicios, los bienes, los alimentos y las medicinas. Necesitamos la garantía de que todos esos productos puedan salir de su origen y llegar a su destino”, precisó la funcionaria.