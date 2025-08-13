    • Nacional

    Se activa plan de choque para combatir la inseguridad en tres corredores viales estratégicos del país

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Gobierno nacional emprendió un plan de choque con un mayor despliegue de capacidades humanas y técnicas contra la inseguridad en tres ejes viales considerados claves en el desarrollo del país, anunciaron los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; y de Transporte, María Fernanda Rojas.

    La estrategia tiene por objetivo garantizar la seguridad de transportadores y usuarios, para lo cual se pondrá en operación un número significativo de drones, antidrones y vehículos tácticos, junto con un aumento sustancial de efectivos en la vía Quibdó – Medellín, en el corredor vial del sur del Cesar y en la vía Panamericana, en particular, el proyecto vial estratégico Estanquillo – Popayán.

    Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, casi el 60 % de las acciones criminales en carreteras son ejecutadas por el Eln, luego vienen las disidencias criminales y, por último, el ‘clan del Golfo’. «Frente a ello, determinamos y priorizamos las áreas donde debemos enfocar el mayor esfuerzo y las capacidades diferenciales que debemos colocar”, precisó Sánchez Suárez.

    Añadió que “el esquema se fortalecerá con incentivos a denuncias por parte de trabajadores del gremio transportador. Para ello se divulgará un cartel de los más buscados, con los rostros de los que cometen delitos relacionados con hurto y piratería terrestre en las vías del país».

    El ministro reveló que estrategias similares han permitido que en el transcurso del año los hombres y mujeres de la fuerza pública hayan incautado cerca de 100 toneladas de estupefacientes en las carreteras del país, equivalentes al 25 % del total de los decomisos a nivel nacional.

    La ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que en el plan de choque se priorizan corredores críticos y acciones en vía para para quienes mueven la economía.

    “Las carreteras son la circulación de los servicios, los bienes, los alimentos y las medicinas. Necesitamos la garantía de que todos esos productos puedan salir de su origen y llegar a su destino”, precisó la funcionaria.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte