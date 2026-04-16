Cortes de luz este viernes 17 de abril de 2026 en Bogotá, Funza, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 17 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Chapinero Central. De la calle 60 a calle 62 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 3:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La María. De la calle 9 Sur a calle 11 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Sagrado Corazón. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 36 a calle 38 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Funza, Cundinamarca

Vereda Florida. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Vereda Chuntame. Desde las 3:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Barrios: La Esmeralda, La Esperanza, La Paz, Santa Isabel, Barandillas, Villa Luz, Potosí, y sectores como La Fragua, El Nogal, Pasoancho, San Antonio, San Jorge, Susagua, Río Frío, Portachuelo, La Granja, San Miguel, entre otros; incluyendo áreas entre carrera 30 a carrera 38 entre calle 10 a calle 18, carrera 21 a carrera 30 entre calle 7 a calle 17, calle 1 a calle 9 entre carrera 1 a carrera 10, carrera 16 a carrera 19 entre calle 19 a calle 29, carrera 10 a carrera 15 entre calle 30 a calle 32 y carrera 22 a carrera 24 entre calle 10 a calle 13. Desde las 3:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Veredas: Barandillas, Barroblanco, La Granja, El Mortiño, El Centro, El Empalizado, El Tunal, Páramo de Guerrero, Pasoancho, Portachuelo, Río Frío, San Antonio, San Isidro, San Jorge y Ventalarga. Desde las 3:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Tocancipá, Cundinamarca

Sector La Fuente. Desde las 3:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.