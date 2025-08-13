Crimen de Miguel Turbay: Se investigan todos los actores criminales que viven del narcotráfico incluidos el Eln y disidencias de las Farc

–Aunque aparentemente figura como principal sospechosa las disidencias de las Farc de la llamada Segunda Marquetalia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, indicó que todos los actores criminales que viven del narcotráfico son investigados para establecer cuál de ellos tiene relación directa con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Dentro de ese abanico están también el Eln, las disidencias de alias Iván Mordisco y los diferentes carteles que operan en el país, afirmó el jefe de la cartera de Defensa en declaraciones a los medios tras la ceremonia de ascenso de general de la Policía que encabezó este martes el presidente Gustavo Petro.

Precisamente, en ese acto, el jefe del Estado, afirmó: «Es probable, no puedo afirmarlo, que la Segunda Marquetalia sea la autora del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad”.

No obstante, el jefe del Estado advirtió tácitamente la vinculación del narcotráfico. «El conflicto actual es diferente, no es ideológico, no es de odios sectarios de la política. No hay ninguna evidencia que indique, por ahora (…), que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay”.

Al respecto citó al Eln, a las denominadas disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ y al Clan del Golfo que «están al servicio y bajo las órdenes de la junta del narcotráfico, al cual le venden la cocaína que sale de Colombia».

Y agregó: “Los señores disidentes y el señor ‘Iván Mordisco’ están al servicio y bajo órdenes en la estructura de la Junta del Narcotráfico multinacional, de las mafias. Y lo mismo el llamado Clan del Golfo, una parte del cual quiere hablar con este gobierno”.

“El Eln se ha resistido, pero le vende la cocaína a la junta nacional del narcotráfico, que la lleva con ruta La Guajira norte hacia Haití, y acaban con Haití, donde surgió nuestra libertad y donde queremos devolver libertad”, dijo.

Además indicó que “hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no tenía el cuidado del senador (…), ni la Policía Nacional son responsables”.

En todo caso, el ministro de Defensa se declaró seguro de que se llevará ante la justicia «a todos los determinadores de este magnicidio».

Hasta ahora, son seis las personas capturadas por su presunta participación en el ataque contra Uribe Turbay el 7 de junio pasado, entre ellos el adolescente que le disparó, el cual fue aprehendido cuando trataba de escapar de la escena del crimen. La investigación avanza para identificar y capturar a los determinadores, esto es, a los que pagaron para que se ejecutara la acción criminal.