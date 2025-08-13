Policía peruana capturó dos topógrafos colombianos que hacían mediciones en la Isla Santa Rosa

–Dos topógrafos colombianos, quienes se encontraban realizando mediciones al terreno de la Isla Santa Rosa, territorio en disputa, fueron capturados por la Policía Nacional del Perú, luego de que el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle, izara una bandera colombiano en ese lugar que el gobierno peruano incorporó a su territorio.

La Policía Nacional del Perú informó que los dos ciudadanos colombianos fueron intervenidos este martes en el puerto del distrito de Santa Rosa, en la región Loreto, mientras realizaban mediciones con equipos GPS y marcaban puntos en la zona.

De acuerdo con el medio local RPP, transportistas fluviales alertaron a las autoridades sobre la presencia de los extranjeros, quienes fueron trasladados a la comisaría para las diligencias correspondientes. En la intervención, señalaron que realizaban trabajos de medición para un expediente técnico, aunque no precisaron para qué institución.

RPP indicó que, según información preliminar, los ciudadanos intervenidos no contaban con la autorización oficial para efectuar este tipo de labores en territorio peruano.

El Canal N indicó que los intervenidos fueron identificados como profesionales provenientes de Bogotá y Leticia, quienes aseguraron que realizaban labores de demarcación para una constructora de su país. La intervención, ejecutada por unos veinte agentes policiales en aguas del puerto de Santa Rosa, concluyó con su traslado a la comisaría local.

Ambos afirmaron desconocer la obligación de coordinar sus actividades con las autoridades peruanas.

“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de ellos. Su acompañante añadió que su labor “es la misma que realizamos en Colombia” y negó que estuvieran implicados en actividades irregulares.

Santa Rosa, ubicada en la isla Chinería, es un distrito fronterizo de la región Loreto que en los últimos días ha estado en el centro de un impase diplomático entre Perú y Colombia. Esto luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara a nuestro país de haber ocupado territorio que su nación considera propio en la Amazonía, destacó el diario El Comercio.

Según el Tratado Salomón-Lozano de 1922, ratificado por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, la isla Chinería es territorio peruano y no existe controversia limítrofe oficial sobre la zona, advirtió el diario El Comercio.

Radio Programas del Perú, RPP, informó de otro lado, que en medio de las crecientes tensiones diplomáticas en la zona de frontera con Colombia, las autoridades peruanas reforzaron las medidas de seguridad en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, en la región Loreto.

Agregó que aproximadamente 20 soldados del Ejército Peruano (EP) iniciaron la noche del martes un patrullaje a pie por las principales calles de la mencionada jurisdicción, partiendo desde el puerto local.

El despliegue, realizado en formación y con armamento completo, se activó inmediatamente después del cierre habitual de la frontera, establecido entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., en la zona donde convergen las tres ciudades amazónicas de Santa Rosa de Loreto (Perú), Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

Durante la jornada también se observó la presencia de la Marina de Guerra del Perú patrullando el río Amazonas, especialmente en la zona de la isla Chinería, luego de que el precandidato presidencial colombiano, Daniel Quintero, colocara una bandera de su país en dicho territorio, «un acto que ha sido percibido como una provocación».

Por otra parte, el número de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacados en el puesto de vigilancia fronteriza ha sido duplicado, pasando de 13 a 26 integrantes.

RPP destacó que, a pesar del ambiente de incertidumbre generado por los recientes acontecimientos, la población de Santa Rosa de Loreto ha recibido de manera positiva el aumento de la presencia militar y policial, al considerar que ello contribuye a reforzar su seguridad.

