933 sectores de Bogotá están recibiendo atención y servicios de salud en casa

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La Secretaría Distrital de Salud fortalece su presencia en los diferentes territorios de la ciudad con los recorridos casa a casa que viene realizando, con el fin de que el modelo MAS Bienestar llegue a toda Bogotá y transforme la manera en que las familias acceden a los servicios de salud.

La meta es avanzar hacia la cobertura de los 1.170 sectores que hay en Bogotá y garantizar una presencia constante en cada rincón de la ciudad. Tras una priorización del riesgo, a la fecha, los Gestores de Bienestar han llegado a 933 sectores catastrales y se continúan haciendo tomas sectoriales para llegar a la meta.

“Queremos garantizar una cobertura en cada rincón de la ciudad y estamos trabajando para ello. Nuestros Gestores de Bienestar ya están tocando a su puerta para identificar riesgos en salud, promover el autocuidado, gestionar necesidades prioritarias y fortalecer el vínculo con el sistema de salud”, expresó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Semanalmente, más de 700 gestores realizan tomas masivas por diferentes sectores catastrales para avanzar en la meta de acercar la salud a toda la población. Entre los territorios intervenidos se encuentran Gibraltar Sur, Lucero del Sur, Marsella, El Refugio I, Prado Veraniego Sur, La Picota, Tintalito, Sierra Morena y San Francisco.

Además, no solo realizan visitas programadas, sino que establecen un contacto directo con la población para acompañar a las familias en diversas situaciones en las que requieran una respuesta oportuna de atención en salud, como embarazos, nacimientos, enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, así como a integrantes con discapacidad o necesidades relacionadas con salud mental.

¿Cómo puede identificarlos?

Nuestros Gestores de Bienestar pueden ser identificados por la chaqueta azul que portan, que tiene el logo de alguna de las Subredes Integradas de Salud y por el carné oficial de la Subred a la que pertenece, que puede ser: Sur, Suroccidente, Norte y Centro Oriente.

Para saber cuándo llegarán a su sector catastral, podrá consultar el cronograma, que se actualizará semanalmente en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Salud o en este enlace: https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Home/Gestores_Bienestar_recorridos.pdf.

De esta manera podrá verificar si en su barrio hay programada una toma sectorial, para que les abra la puerta con confianza.

Así mismo, cada Subred cuenta con una línea de atención disponible para programar una visita o ampliar información relacionada con los Gestores de Bienestar.

Subred Norte (Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá): 3002319306

Subred Centro Oriente (San Cristóbal, Los Mártires, Candelaria, Santa Fe, Rafael Uribe, Antonio Nariño): 3005796310

Subred Sur Occidente (Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda): 3184019489

Subred Sur (Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Sumapaz): 3142177269

¡Tomas sectoriales de esta semana!

Miércoles, 13 de agosto

Visitarán los sectores de Garcés Navas (Engativá); Perdomo Alto, Espino (Ciudad Bolívar); Raizal (Sumapaz); Bosa Nova El Porvenir, Bosa, Jiménez De Quesada, Jiménez De Quesada II Sector, San Pablo (Bosa); San Pedro (San Cristóbal); Los Arrayanes II (Rafael Uribe Uribe) y Eduardo Frey (Antonio Nariño).

Jueves, 14 de agosto

Visitas domiciliarias en los sectores de San Antonio de Engativá (Engativá); Los Tres Reyes, Los Tres Reyes I, Rincón de Galicia (Ciudad Bolívar); Peñalisa (Sumapaz); El Carmelo (Kennedy); Betania, Gualoche, Olarte, Villa Del Río (Bosa); Moralba, Altos Del Poblado (San Cristóbal) y Quiroga Sur (Rafael Uribe Uribe).

Viernes, 15 de agosto

Visitarán los sectores de Santa Rita de Suba (Suba); La Andrea, Olivares (Usme); Primavera II (Ciudad Bolívar); Taquecitos (Sumapaz); Las Aguas (Santa Fe); Veraguas (Los Mártires) y Buenos Aires (San Cristóbal).

Sábado, 16 de agosto

Santa Rita de Suba (Suba); Monte Carlo, Nueva Delhi, San Blas (San Cristóbal) y San Rafael Usme (Rafael Uribe Uribe).