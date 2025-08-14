Presentan proyecto de modernización del aeródromo de Bahía Solano, Chocó

Foto: Aerocivil

????La modernización del aeródromo ‘José Celestino Mutis’ de Bahía Solano, que demandará una inversión superior a los 78.000 millones de pesos, incluye un conjunto de obras que permitirán fortalecer el sector del turismo en la región.

El proyecto es liderado por la Aeronáutica Civil (Aerocivil), bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, y contempla el aporte de mano de obra del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional y la gerencia integral de ENTerritorio S.A.

Con la modernización del aeródromo, el Gobierno nacional busca garantizar condiciones dignas de operación aérea y presencia institucional en esta zona apartada del país, mediante la mejora de la conectividad aérea y la dinamización de la economía del Litoral Pacífico.

El proyecto beneficiará directamente a más de 11.400 habitantes del municipio, a través del fortalecimiento del acceso a servicios de salud y el impulso al comercio local y el turismo ecológico.

La comunidad ha sido protagonista en cada etapa del proceso, a través de espacios como la auditoría visible realizada en julio pasado, en la que representantes sociales participaron activamente en la socialización técnica, la conformación de una veeduría ciudadana y el seguimiento a la ejecución del proyecto.

Con información de Aeronáutica Civil