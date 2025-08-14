Bogotá implementa acciones de cobro para recuperar cartera tributaria 2025

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Secretaría Distrital de Hacienda continúa implementando su estrategia de recuperación de cartera. En el marco de estas acciones, la entidad notificará a 1.807 contribuyentes que no realizaron el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA), régimen común, correspondiente al segundo bimestre de 2025, así como a 4.052 contribuyentes que se acogieron al pago por cuotas del predial y que no cancelaron la primera cuota en la fecha establecida. ¡Las notificaciones se enviarán a través de correo electrónico, correspondencia física y mensajes de WhatsApp!

¿Qué pueden hacer los contribuyentes en Bogotá para normalizar su situación?

Ingresar al botón ‘Pagos Bogotá’ para pagar en línea o generar la factura para para pago presencial en las entidades autorizadas para el recaudo.

Utilizar el nuevo asistente virtual NovhA, disponible las 24 horas en el número de WhatsApp 305 797 8608.

¿Quiénes pertenecen al régimen común bimestral del ICA en 2025?

Aplica para las personas naturales o jurídicas que, en el año gravable 2024, hayan reportado un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $16.583.092.

Predial por Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC)

Los contribuyentes que se acogieron al SPAC, a través de la declaración presentada el pasado 9 de mayo de 2025, accedieron al beneficio de pagar su obligación tributaria en cuatro cuotas iguales, sin intereses. Sin embargo, el incumplimiento en las fechas establecidas puede generar la pérdida de este beneficio.