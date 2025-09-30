    • Bogotá Deportes

    Abren inscripciones para los Juegos de Educación Superior IDRD 2025 en Bogotá

    Imagen con información de los Juegos de Educación Superior 2025Foto: IDRD

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)  anunció la apertura oficial de inscripciones para los Juegos de Educación Superior 2025, una iniciativa que busca fortalecer la actividad física y el espíritu deportivo entre los estudiantes de instituciones de educación superior en Bogotá. El evento contará con múltiples disciplinas y reunirá a jóvenes atletas de toda la ciudad.

    Entre los deportes que estarán en competencia se encuentran atletismo, baloncesto 3×3, fútbol de salón, tenis de mesa, paratenis de mesa, ultimate y voleibol, lo que permitirá la participación de una amplia variedad de talentos. La convocatoria está dirigida a estudiantes activos de universidades, institutos técnicos y tecnológicos de la capital.

    Los interesados en ser parte de este importante evento deportivo podrán inscribirse hasta el próximo 5 de octubre. Para obtener más información sobre el proceso de inscripción, requisitos los participantes pueden escribir al  siguiente correo electrónico juegoseducacionsuperior@idrd.gov.co

    Giovanni Alarcón M.
