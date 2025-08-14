Detenido con subametralladora tras intento de hurto en Engativá

Foto: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Engativá, detuvo a un hombre señalado de intentar cometer un hurto en un establecimiento comercial del barrio Soledad Norte en Bogotá.

Durante labores de patrullaje, la central de radio alertó a los uniformados sobre un presunto asalto en un local de venta de frutas y verduras. La patrulla se desplazó al lugar y encontró al presunto responsable retenido por la comunidad.

Según versiones de testigos, el hombre habría ingresado al establecimiento e intimidado a los trabajadores con un arma de fuego para apoderarse de dinero y mercancía. En el procedimiento, fue incautada una subametralladora con supresor de sonido.

El detenido y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

En lo corrido de 2025, la Estación de Policía Engativá ha logrado la detención de 1.010 personas por diferentes delitos y la incautación de 49 armas de fuego ilegales.

La Policía de Bogotá agradeció la colaboración de la comunidad e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo a la línea de emergencia 123.