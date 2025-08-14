SENA abre inscripciones para programas de nivel tecnólogo y técnico

Foto: SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abre 7.000 cupos para que las y los ciudadanos fortalezcan sus habilidades, adquieran nuevas competencias y se preparen para los retos de un mercado laboral cada vez más exigente.

De estos cupos, 5.250 están destinados a programas de nivel tecnólogo y 1.750 a programas de nivel técnico, distribuidos en 100 grupos de formación que abarcan áreas estratégicas como Análisis y Desarrollo de Software, Animación 3D, Gestión Logística, Desarrollo Publicitario, Contenidos Digitales y Servicios Turísticos. La oferta responde a las necesidades actuales de la economía, lo que garantiza que los egresados cuenten con perfiles competitivos y demandados por el sector productivo.

Pasos para inscribirse

Ingresa a betowa.sena.edu.co En la sección Nuestra oferta educativa, selecciona el botón Virtual. Consulta la lista de programas y elegir el de interés. Da clic en Inscribirse. Si ya se está registrado en SOFIA Plus, ingresar con los mismos datos.

Si no se cuenta con registro, dar clic en Registrarse y seguir las instrucciones. Para resolver dudas, comunicate a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 o fuera de la capital al 018000-910-270.

Inscripción fácil y acceso garantizado

Las inscripciones estarán abiertas entre el 14 y el 19 de agosto de 2025. Pueden participar colombianos y extranjeros que cumplan con los requisitos de cada programa. Solo se necesita un dispositivo con conexión a internet y disponibilidad de cuatro horas diarias para recibir las clases virtuales.

Para quienes aún no han definido su ruta de formación, el SENA ofrece el Test de Orientación Vocacional en www.orientacionvocacional.sena.edu.co, una herramienta gratuita que, a partir de 54 preguntas y algoritmos de análisis en tiempo real, recomienda el programa que mejor se ajusta al perfil y aspiraciones del participante.