EE.UU revoca y restringe visas a funcionarios del gobierno de Brasil y ex funcionarios de la OPS involucrados en el plan de exportación de mano de obra del régimen cubano

–El Departamento de Estado anunció su decisión de revocar visados e imponer restricciones de visado a varios funcionarios del Gobierno de Brasil, antiguos funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y familiares de estos por su complicidad con la estratagema de exportación de mano de obra del régimen cubano en el programa “Mais Médicos”.

Según el Departamento de Estado, «estos funcionarios fueron responsables o participaron en la facilitación de la estratagema coercitiva de exportación de mano de obra del régimen cubano, que explota a los trabajadores de salud cubanos mediante trabajos forzados. Este plan enriquece al corrupto régimen cubano y priva al pueblo cubano de atención médica esencial».

Afirma que como parte del programa “Mais Médicos” de Brasil, estos funcionarios utilizaron a la OPS como intermediaria con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y pagando a sabiendas al régimen cubano lo que se debía a los trabajadores médicos cubanos. Docenas de médicos cubanos que prestaron servicios en el programa han informado haber sido explotados por el régimen cubano como parte del programa, puntualiza.

El Departamento revocó los visados de Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, quienes trabajaron en el Ministerio de Salud de Brasil durante el programa “Mais Médicos” y desempeñaron un papel en la planificación y ejecución del mismo. Nuestra medida envía un mensaje inequívoco de que Estados Unidos promueve la rendición de cuentas de quienes permiten la estratagema de exportación de mano de obra forzada del régimen cubano.

Igualmente, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a funcionarios gubernamentales de algunos países africanos, Cuba y Granada, así como a sus familiares, por su complicidad en la misma estratagema de misiones médicas del régimen cubano, en el que se “alquila” a profesionales médicos a otros países a precios elevados y la mayor parte de los ingresos se queda en manos de las autoridades cubanas.

«Este programa enriquece al corrupto régimen cubano, al tiempo que priva al pueblo cubano de atención médica esencial», precisa el comunicado.

Además Estados Unidos advierte que continúa participando con los gobiernos y tomará las medidas necesarias para poner fin a este trabajo forzado. «Instamos a los gobiernos a que paguen directamente a los médicos por sus servicios, y no a los esclavizadores del régimen», señala.

Subraya que Estados Unidos tiene como objetivo apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad y la dignidad, así como promover la rendición de cuentas de quienes perpetúan su explotación y hace un «llamamiento a todas las naciones que apoyan la democracia y los derechos humanos para que se unan a nosotros en este esfuerzo por confrontar los abusos del régimen cubano y en apoyar al pueblo cubano».