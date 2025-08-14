Perú rechazó declaraciones de Petro desconociendo su «soberanía» en isla Santa Rosa en el Amazonas

–Un nuevo pronunciamiento hizo el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ratificando su soberanía en la isla Santa Rosa y rechazando las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconociendo ese hecho, así como los «actos de provocación de ciudadanos colombianos» en la misma región.

Al respecto, en la nota «el Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que pretenden desconocer la soberanía y los legítimos actos de jurisdicción que ejerce el Perú sobre la Isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto, que es territorio peruano conforme a lo establecido en el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922, las actas de la Comisión Mixta Demarcadora de 1928-1930, lo cual fue ratificado por el Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro de 1934».

Asimismo, «el Gobierno del Perú protesta por la sucesión de actos de provocación que vienen siendo realizados por ciudadanos colombianos en el pueblo de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, y que es capital del distrito de Santa Rosa de Loreto, los cuales dañan la relación bilateral peruano-colombiana, particularmente la armonía y el bienestar de nuestras comunidades fronterizas».

Se refiere a la izada de una bandera colombiana por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle y la captura de dos topógrafos, también colombianos, cuando hacían mediciones en la isla Santa Rosa.

Subraya que conforme a sus competencias y funciones, «el Ministerio Público del Perú ha iniciado una investigación preliminar a dos ciudadanos colombianos por el delito de atentado contra la soberanía nacional, así como ha dispuesto realizar una serie de diligencias pertinentes».

Finalmente, insta «al Gobierno de Colombia a que brinde la cooperación necesaria a fin de que se detenga de inmediato este tipo de acciones que no contribuyen a la histórica vinculación armónica que existe entre los pueblos fronterizos del Perú y de Colombia».

«El Perú permanecerá vigilante y hará respetar su integridad territorial, actuando siempre de conformidad con el Derecho Internacional», concluye el escrito.