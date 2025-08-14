Embalses del Sistema Chingaza alcanzan el 92,35 % de su capacidad

Foto: Acueducto de Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció que el Sistema Chingaza superó el 90 % de su capacidad, este 13 de agosto del 2025, marcando un avance significativo en el aumento del nivel de agua.

Con corte al 13 de agosto del 2025, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dio a conocer que el Sistema Chingaza se encuentra en 92,35 %.

Conoce el nivel y estado que registran los embalses en Cundinamarca, para este miércoles 13 de agosto, según datos y cifras suministradas por la CAR. A continuación te compartimos un post de la CAR en la red social X con todos los detalles del nivel de embalses:

La invitación para toda la ciudadanía es a seguir cuidando el agua, manteniendo un consumo responsable de este recurso vital.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para el consumo responsable de agua: